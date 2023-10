Mit Bunsenbrenner Unkraut vernichtet, dabei Hecke in Brand gesetzt

In Reimlingen setzt ein 73-Jähriger mit einem Bunsenbrenner mehr in Brand als nur das Unkraut auf seiner Terrasse. Die Feuerwehr rückt aus.

Seine Thujahecke hat ein 73-Jähriger am Donnerstag in Reimlingen unabsichtlich in Brand gesetzt. Der Senior wollte gegen 11.30 Uhr mit dem Bunsenbrenner das Unkraut auf seiner Terrasse entfernen. Durch den Funkenflug entzündete sich die Hecke, so die Polizei. Der 73-Jährige versuchte, sie mit einem Feuerlöscher zu löschen. Endgültig dem Brand den Garaus gemacht haben aber die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reimlingen gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (AZ)