Reimlingen

vor 18 Min.

So vielfältig ist die Harfe

Plus Im Konzertstadel in Reimlingen spielt Maria Stange die Harfe. Es gibt nicht nur einen Suitensatz von Benjamin Britten zu hören.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Was ist es, das die Anhänger der Harfenmusik bei Wind und Wetter zu einem Harfenkonzert nach Reimlingen zieht? Kein Zweifel, der Konzertstadel ist ein idealer Ort für dieses in seinem Ursprung rustikale Instrument, das in seiner modernen Bauform heute allerdings auch in jedes Sinfonieorchester gehört.

Vermutlich geht die Faszination nicht so sehr vom Aussehen aus, sondern die Verehrung der Harfe liegt an ihrem besonderen natürlichen Klang der frei schwingenden Saiten. Dies konnten die Besucher beim Konzert der Harfenistin Maria Stange bewundern, die mit ihrem oft mit der Verbindung zur Weihnachtsmusik als „Engelsinstrument“ bezeichneten Instrument viele Nuancen ihrer Zupftechniken zeigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen