Unbekannter beschädigt Bewegungsmelder

Den Bewegungsmelder eines Anwesens in der Hauptstraße in Reimlingen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt.

Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei circa 50 Euro. Unter 09081/29560 bittet sie um Hinweise. (AZ)