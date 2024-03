Weltklasse-Swing im Reimlinger Kulturstadl

Das Nördlinger Kulturforum holt die Band "Three Wise Man" ins Ries. Die drei Musiker begeistern die Besucher und begründen das gelungene Konzert mit der Kochkunst der Gastgeber.

Die Band "Three Wise Men" hat sich in Reimlingen die Ehre gegeben: Frank Roberscheuten, Bandleader und einer der profiliertesten europäischen Jazz-Saxofonisten, Rossano Sportiello, Jazz-Pianist, Komponist und Arrangeur sowie als Vertretung der Ausnahme-Schlagzeuger Michael Keul. In den vergangenen Jahren sind die drei Swing Könige mit ihrem „europäischen Songbook“ durch die Jazzclubs aller Welt gezogen, für das Konzert des Nördlinger Kulturforums brachten sie „Swing ´24“ mit.

Die drei Herren niemandem mehr etwas beweisen: Ihr außergewöhnliches musikalisches Format vom frühen Jazz bis zum Bebop, von Dixieland bis zum Blues, stellten sie eindrucksvoll unter Beweis. Wobei sie die Qualität ihres Vortrages, der das Publikum vom ersten Takt an begeisterte, vor allem auf den herzlichen Empfang und das gute Essen, mit dem sie von Elli und Heiner Hildebrand vor dem Konzert verwöhnt worden waren, schoben. Schon mit den ersten Tönen von „I’ve Found a New Baby“ hatten sie das Publikum auf ihrer Seite. Duke Ellingtons „What Am I Here For“ funktionierte bei den Dreien auch ohne Big Band im Hintergrund. In Count Basies „Blue And Sentimental“ hauchte Frank Roberscheuten das Thema derartig sanft in sein Tenor-Saxofon, das der Begriff „sentimental“ ganz neue Nuancen erfuhr.

Benny Goodman und Cole Porter gespielt

Danach, ein Bruch, Ragtime: „Wolverine Blues“ vom 1927 und nach Fats Wallers „Honeysuckle Rose“ als Klaviersolo ein „Tribute to Gershwin“ vor der Pause. Schlichtweg sensationell gespielt. Danach ging es mit Cole Porter „You’d Be So Nice to Come Home To“ über Paul Desmond und Jimmy Hall weiter zu Irwing Berlins „Cheek to Cheek“ und zu Benny Goodmans „Avalon“. Das „Call & Response“ zwischen Klarinette und Klavier hätte auch der Meister selbst nicht besser interpretieren können.

Anschließend ein weiterer Höhepunkt: „A brandnew Composition of Mine“, wie der Pianist Sportiello ankündigte: „Moonlight in Rome“. Gänsehaut. Zum Schluss noch ein Stück aus dem European Songbook „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, stehender Applaus und zwei Zugaben, wobei die erste von Beethovens Ode an die Freude nahtlos in „The Battle Hymn of the Republic“ überging, dessen „Glory, glory hallelujah“ die Zuhörer gerne mitsangen. Und das nach einer weiteren Zugabe ein Ausnahmekonzert beschloss, das man mit nur Weltklasse umschreiben kann.