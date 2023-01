Ries

Sternsinger bringen wieder den Segen und helfen Kindern

Die Nördlinger Sternsinger machten sich am Mittwoch auf, um durch das Herkheimer und das Südtiroler Viertel von Tür zu Tür zu gehen, zu singen, den Segen zu überbringen und für Not leidende Kinder in Indonesien zu sammeln.

Plus Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause ziehen in den Rieser Kirchengemeinden wieder zahlreiche Sternsinger umher und segnen die Häuser - doch nicht überall.

Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie-Pause laufen dieses Jahr im Ries wieder die Sternsinger von Haus zu Haus. In der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen warfen die Kinder in den vergangenen beiden Jahren nur einen Brief mit einem Gruß in den Briefkasten und brachten denen, die es wollten, Kreide und Weihrauch, berichtet Stadtpfarrer Benjamin Beck. Er freut sich daher sehr, dass dieses Jahr wieder deutlich über 100 Kinder und Jugendliche an der Aktion teilnehmen. Zwischen dem 4. und 6. Januar laufen die Kinder von Tür zu Tür und bringen den Segen in die Häuser. Der Segen wird an den Türen mit Kreide angebracht: "20*C+M+B+23". Die Zahlen stehen für das neue Jahr, die Buchstaben für "Christus mansionem benedicat", auf deutsch: Christus segne dieses Haus. Die Kreuze symbolisieren den Segen und der Stern verweist auf den Stern von Bethlehem.

