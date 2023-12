Doch eine neue Grundschule in Utzmemmingen?

Plus Im Riesbürger Gemeinderat geht es erneut um das Großprojekt Grundschule. Das war Anfang des Jahres auf Eis gelegt worden. Doch der Bürgermeister glaubt einen Weg gefunden zu haben.

Schneller als erwartet ist der Neubau einer Ganztages-Grundschule in Utzmemmingen innerhalb der Riesbürger Verwaltung wieder ein Thema. Bei der Haushaltsvorstellung im Gemeinderat am Montagabend hat Bürgermeister Willibald Freihart für das Großprojekt Perspektiven aufgezeigt, wie es relativ zeitnah begonnen werden könnte. Anfang dieses Jahres war es noch für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Der Grund: zu hohe Kosten.

Für den Etat 2024 sieht Rathauschef Freihart hingegen Möglichkeiten, das bisher umfangreichste Infrastrukturvorhaben der württembergischen Rieskommune in Angriff zu nehmen. Grundvoraussetzung dafür: Es müssen staatliche Zuwendungen von geschätzten 2,7 Millionen Euro fließen. Auf diesem Gebiet sieht der Bürgermeister noch gewisse Unsicherheiten.