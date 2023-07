Ein neues Gewerbegebiet entsteht in Utzmemmingen

Die Flächen sind zum Teil schon verkauft, für andere gibt es ernsthafte Bewerber. Im Ortsteil Pflaumloch gibt es ebenfalls ein neues Gewerbegebiet.

Die Gemeinde Riesbürg stärkt weiter die örtliche Wirtschaft. Im Ortsteil Utzmemmingen entsteht derzeit das Gewerbegebiet „Lerchenäcker II“, das unmittelbar an der Landesgrenze zu Bayern liegt. Es schließt an den Bereich „Lerchenäcker I“ an, den es bereits seit Mitte der 1970er Jahre gibt. Die beide Areale haben nach Angaben von Bürgermeister Willibald Freihart zusammen eine Fläche von 5,2 Hektar. Der Rathauschef hatte die an dem Vorhaben beteiligten Firmen zum Spatenstich eingeladen und dabei deren Engagement wegen ihrer zügigen Bauausführung gelobt.

Die Arbeiten sind umfangreich und aufwändig. Im Einzelnen werden rund 500 Meter Straße, 500 Meter Wasserleitungen und 600 Meter Abwasserkanäle gebaut. Hinzu kommen Glasfaserkabel und für die Energieversorgung Gasleitungen. Gas deshalb, weil die meisten Firmen nach wie vor auf diesen fossilen Energieträger setzen würden, so Freihart. Glasfaser gehöre mittlerweile zum Standard moderner Industrie und von Gewerbegebieten, auch in kleineren Kommunen. Die Gewerbegebietserweiterung lässt sich die württembergische Rieskommune einiges kosten. So sind nach Angaben des Bürgermeisters allein für die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Haushalt 1,7 Millionen Euro eingeplant. Zwei benötigte Regenklärbecken sollen rund 700.000 Euro kosten.

Für die beiden Regenklärbecken gibt es Zuschuss

Eines der beiden Becken entstehe in einer Größe von 56 Kubikmetern in der Aalener Straße im Ortsinneren. Das andere werde vor Ort in den Lerchenäckern gebaut (111 Kubikmeter). Für die Erschließung fließe aus der Landeskasse ein Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten, sagte Freihart. Christoph Lechler vom Büro „B&P Beratende Ingenieure“ bezifferte die Gesamtausgaben für die Klärbecken, das Pumpwerk, die Wasserversorgung und die Entwässerung des neuen Gewerbegebietes auf 2,7 Millionen Euro. Walter Bortolazzi von der gleichnamigen ausführenden Baufirma aus Bopfingen rechnet mit der Fertigstellung der Erschließungsarbeiten bis zum Jahresende. Der übrige Bereich (Klärbecken, Entwässerung) werde sich laut Christoph Lechler von Ingenieurbüro B&P noch bis zum Frühjahr 2024 hinziehen.

Rathauschef Freihart betonte auf eine entsprechende Frage, dass die verfügbaren Flächen inzwischen entweder verkauft seien oder es ernstzunehmende Bewerber dafür gebe. Die Firmen kämen alle aus Utzmemmingen. Im Ortsteil Pflaumloch gibt es seit noch nicht allzu langer Zeit ebenfalls ein neues Gewerbegebiet. Es trägt die Bezeichnung „Wert“ und liegt an der Goldburghausener Straße. Bei dem ersten Gebäude, das dort bereits steht, handelt es sich um das Bauhof- und Feuerwehrgebäude, das im Herbst 2021 seiner Bestimmung übergeben worden ist.

In der Gemeindeverwaltung hofft man, dass sich in diesem Bereich noch weitere Betrieb im Laufe der Zeit ansiedeln werden. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Unternehmen Frank Maschinenbau und das Nudelwerk Berisia und Beer.