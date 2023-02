Gewerbe- und Wohngebiet prägen die Finanzen der Gemeinde Riesbürg

Um die Investitionen zu stemmen, wird eine Kreditsumme in Höhe von 780.000 Euro eingeplant. Wegen der gestiegenen Kosten werden wichtige Projekte verschoben.

In der Gemeinde Riesbürg stehen in diesem Jahr rund 2,5 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Dies geht aus dem Haushalt hervor, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Die größten Ausgabeposten sind die Erschließung des neuen Baugebietes "Stiegeläcker" in Pflaumloch mit 680.000 Euro und die Erweiterung des Gewerbegebietes "Lerchenäcker" in Utzmemmingen mit 870.000 Euro. Hinzu kommen 337.000 Euro für den allgemeinen Grunderwerb.

Pro-Kopf-Verschuldung in Riesbürg steigt auf 881 Euro

Zum Ausgleich des Etats ist nach Angaben von Kämmerin Jennifer Feigl eine Kreditaufnahme von 780.000 Euro vorgesehen. Der Gesamtschuldenstand würde sich damit zum Ende des Jahres auf rund zwei Millionen Euro erhöhen. Ob das Fremdkapital letztlich benötigt werde, zeige sich erst im Laufe des Jahres. Wenn ja, würde die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommune auf 881 Euro ansteigen.

Bürgermeister Willibald Feige sagte, er habe sich eigentlich einen anderen Haushalt mit ersten Summen für die beiden Großprojekte Sanierung der Römerhalle und Neubau einer Ganztagsgrundschule in Utzmemmingen gewünscht. Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten müssten diese beiden Vorhaben jedoch bekanntlich zurückgestellt werden. Positiv wertete Freihart im Etat 2023, dass der Ergebnishaushalt mit Erträgen von sechs Millionen und Ausgaben von 5,8 Millionen Euro noch ein positives Ergebnis von 220.000 Euro ergebe. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für das Zahlenwerk bedürfe es weder höherer Grund- und Gewerbesteuersätze noch einer Gebührenanhebung für Wasser und Abwasser.

Mehr als eine Million Euro zahlt Riesbürg an den Landkreis

Als weitere größere Ausgaben nannte Kämmerin Feigl die Kreisumlage mit 1,087 Millionen Euro sowie die Finanzausgleichsumlage mit 796.000 Euro. Die Personalausgaben würden mit 1,4 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Demgegenüber könnten 1,4 Millionen Euro als Einkommensteueranteil und 1,3 Millionen an Gewerbesteuer eingeplant werden. Für die Kinderbetreuung gewähre das Land Baden-Württemberg 370.000 Euro.

Kritik kam von den beiden Vertreterinnen des Ortsteils Goldburghausen, Gemeinderätin Barbara Schäble und Ortsvorsteherin Margret Förstner, weil auch in diesem Jahr keine Mittel für die Sanierung der Goldbergstraße vorgesehen sind. Bürgermeister Freihart begründete dies zum einen mit fehlenden Kapazitäten innerhalb der Verwaltung und zum anderen mit finanziellen Aspekten. "Wir können nicht alle Wünsche in einem Jahr erledigen", meinte der Rathauschef.

Heizung in Utzmemminger Grundschule ausgefallen

In der Fragestunde war von mehreren Eltern auf den Ausfall der Heizung in der Utzmemminger Grundschule hingewiesen worden. Zudem erkundigten sie sich nach einem "Plan B" für die Schule, zumal ein Neubau auf absehbare Zeit nicht komme. Freihart bestätigte den Heizungsausfall, der mittlerweile habe wieder behoben werden können. Für die bestehende Schule gebe es aus den genannten Gründen keinen Plan B. (bs)