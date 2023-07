Riesbürg

Riesbürger Gemeinderat hat ab 2024 zwei Sitze weniger

Plus Nach kontroverser Diskussion beschließen die Volksvertreter die Neuerung. Drei Gemeinderäte stimmen dagegen. Goldburghausen hat damit nur noch einen Sitz.

Von Bernd Schied

Der nächste Riesbürger Gemeinderat, der am 9. Juni 2024 gewählt wird, hat nur noch zehn statt bisher zwölf Sitze. Das hat das amtierende Gremium in seiner jüngsten Sitzung nach kontroverser Diskussion bei drei Gegenstimmen beschlossen. Der Vorschlag auf Reduzierung der Sitzzahl kommt von Bürgermeister Willibald Freihart. Künftig soll Utzmemmingen fünf, Pflaumloch vier und Goldburghausen nur noch einen Sitz haben.

Maßgeblich für die Sitzverteilung ist die Einwohnerzahl vom 30. September 2022. Diese lag seinerzeit für ganz Riesbürg bei 2300 – 1160 in Utzmemmingen, 896 in Pflaumloch und 244 in Goldburghausen. In den beiden zurückliegenden Amtszeiten waren Utzmemmingen und Pflaumloch mit jeweils fünf Räten vertreten, Goldburghausen mit zwei. Aufgrund der Einwohnerentwicklung galt Utzmemmingen mit seinen Sitzen jedoch als unterrepräsentiert, das kleine Goldburghausen hingegen als überrepräsentiert. Daran hatte sich bislang auch niemand ernsthaft gestört.

