Sanierung der Römerhalle: Riesbürger Gemeinderat verabschiedet Haushalt

Im Riesbürger Haushalt ist auch der Neubau einer Grundschule enthalten. Beide Vorhaben sind mit 11,1 Millionen Euro veranschlagt. Diskussionen bleiben da nicht aus.

Der Riesbürger Gemeinderat beweist viel Mut. Obwohl bis dato nicht feststeht, ob es für den Neubau einer Ganztagesgrundschule samt Einbau einer Mensa in Utzmemmingen genügend finanzielle Unterstützung des Staates gibt, hat er einstimmig den Haushalt für 2024 verabschiedet – inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027. Beide Vorhaben mit der Rekordsumme von 11,1 Millionen Euro brutto sind darin enthalten. Damit verbunden wären erhebliche Kreditaufnahmen, die 2028 in einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2000 Euro gipfeln. Die Verwaltung erwartet im besten Falle eine Gesamtförderung von Bund und Land in Höhe von 5,6 Millionen Euro für beide Vorhaben – 2,7 Millionen für die Schule und 2,9 Prozent für die Halle.

Der Abstimmung über den Etat ging eine Diskussion voraus, in der einige Ratsmitglieder deutliche Bedenken gegen den von Bürgermeister Willibald Freihart vorgeschlagenen Weg mit jährlich steigenden Verbindlichkeiten vorbrachten. Bei einer hohen Verschuldung bestehe schließlich die Gefahr, als Kommune nur noch eingeschränkt handlungsfähig zu sein und andere wichtige Vorhaben hintanstellen zu müssen, hieß es.

Römerhalle in Utzmemmingen: Sanierung doch verschieben?

Ob man vor diesem Hintergrund nicht die beiden Projekte trennen und beispielsweise die Hallensanierung verschieben könnte, lautete eine Frage. Schließlich habe man diese Option schon einmal debattiert. Doch Freihart lehnte dies ab. Weil die Ganztagesschule eine Mittagsbetreuung anbieten müsse, werde eine Mensa benötigt. Da diese im Bereich der Halle untergebracht werden soll, müssten beide Vorhaben in relativ kurzer zeitlicher Abfolge angepackt werden und teilweise sogar parallel laufen.

Was die skeptischen Räte letztlich zur Zustimmung zum Haushalt veranlasste, war die klare Aussage des Bürgermeisters, dass nur gebaut und saniert werde, wenn die staatlichen Zuwendungen wie vorgesehen gewährt würden. „Ohne diese Gelder können wir das nicht machen“, machte der Rathauschef ziemlich unverblümt deutlich. Bis Juli dieses Jahres dürfte feststehen, so Freihart, ob und wie viel die Gemeinde vom Staat überwiesen bekomme. Wenn der Betrag feststehe, werde im Gemeinderat die finale Entscheidung fallen, ob Ja oder Nein. Abhängig ist dies nach Einschätzung des Rathauschefs wohl nicht zuletzt von der künftigen Haushaltspolitik der Ampelregierung in Berlin. Auch die Frage, ob es überhaupt vom Bund noch Fördermittel gebe oder ein harter Sparkurs mit allen Konsequenzen für die kommunale Ebene eingeschlagen werde, steht dabei im Raum.

Investition liegt nach aktuellen Planungen bei rund elf Millionen Euro

Wie berichtet, gingen die ersten Planungen von einer Investitionssumme von rund 13 Millionen Euro aus, was den Gemeinderat im Vorjahr dazu veranlasst hat, die Überlegungen zunächst auf Eis zu legen. Freihart hat sich dann nochmals mit dem Architekten zusammengesetzt, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Bausumme reduziert werden könnte. Dies ist jetzt offenkundig gelungen. Durch eine Absenkung der Standards bei den Außenanlagen und der Innenausstattung der Schule kamen die beiden auf elf Millionen.

Für dieses Jahr sehe es im Haushalt noch recht gut aus, sagte Kämmerin Jennifer Feigl bei der Erläuterung der wichtigsten Haushaltsposten. Die Mittel aus dem Finanzausgleich des Landes seien mit rund 2,7 Millionen Euro (Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen) recht ordentlich, die Gewerbesteuer bewege sich mit 1,3 Millionen auf einem stabilen Niveau, und die Einnahmen aus Gebühren machten 687.000 Euro aus. Zum Ausgleich des Etats sei eine Kreditaufnahme von 1,29 Millionen Euro veranschlagt.

Im Finanzhaushalt, der die Investitionen enthält, bestimmt auf der Ausgabenseite ein erster Teilbetrag von 1,83 Millionen Euro für den Schulbau die Auflistung. Rund die Hälfte davon hat die Kämmerin als erwarteter Förderbetrag eingestellt. Ein weiterer Schwerpunkt im Etat sind Ausgaben für Fotovoltaikanlagen, die bei den beiden Kläranlagen in Pflaumloch und Utzmemmingen installiert werden sollen, von 380.000 Euro.