Zu teuer: Riesbürg setzt zwei Großprojekte nicht um

Die Generalsanierung der in die Jahre gekommenen Römerhalle in Utzmemmingen ist wegen zu hoher Kosten auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Plus In Riesbürg wird vorerst die Römerhalle nicht saniert und auch keine neue Schule gebaut: Die Kosten sind zu hoch. Wie viel die Gemeinde investieren könnte.

In der Gemeinde Riesbürg sind zwei große Infrastrukturprojekte geplatzt: Der Neubau einer Ganztagesgrundschule und die Generalsanierung der Römerhalle in Utzmemmingen. Beide Vorhaben sind derzeit wegen der massiven Steigerungen der Baupreise nicht finanzbar. Sie werden daher für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Von welchen Kosten geht die Gemeinde mittlerweile aus?

