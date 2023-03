Schwörsheim

12:15 Uhr

Kanalsanierung in Schwörsheim ist fertig - jetzt folgt Munningen

Die Kanalsanierung in Schwörsheim ist abgeschlossen, in diesem Jahr folgt Munningen.

Plus In dieser Woche finden in Schwörsheim und Munningen die Bürgerversammlungen statt. Ein wichtiges Projekt ist 2023 die Kanalsanierung in Munningen.

Von Bernd Schied

Wenn Bürgermeister Dietmar Höhenberger am Dienstag die Schwörsheimer zur Bürgerversammlung ins Gasthaus Zum Stern bittet, kann er bei einem der wichtigsten Infrastrukturvorhaben der vergangenen Jahrzehnte Vollzug melden. Die Sanierung des Kanalnetzes in dem 500-Einwohner-Ort ist jetzt nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen.

