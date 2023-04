Gemeinde Fremdingen: Spielplätze in der Stille der Natur

Plus Schaukeltiere, Hängebrücken und sogar ein Fitness-Park: Die Gemeinde Fremdingen bietet auf den Spielplätzen nicht nur den Kleinen ein umfangreiches Angebot.

Wer kleine, überschaubare Spielplätze in der Natur mag, wird in der Gemeinde Fremdingen mit den Ortsteilen Bühlingen, Enslingen, Hausen, Herblingen, Hochaltingen, Schopflohe und Raustetten sicherlich fündig. Insgesamt neun verschiedene Spielplätze, die alle auf ihre eigene Weise besonders sind, können die Kinder dort nutzen.

Abgelegen neben dem Sportplatz befindet sich einer von drei Spielplätzen in Fremdingen. Die weite Flur lädt dort zum gemütlichen Spazieren und Verweilen ein. Dieser Spielplatz ist eine gute Gelegenheit, um Rast zu machen und den Kindern Zeit zum Austoben zu geben. Neben einem Schaukeltier, einer Wippe, zwei Schaukeln und einem Rutschenturm können Kinder sich im Klettern auf einem kreisförmigen Gerüst austesten oder an einer Reckstange turnen. Während die Kinder sich auf dem Spielplatz vergnügen, haben die Eltern die Möglichkeit, den danebenliegenden Fitness-Park mit diversen Fitnessgeräten auszuprobieren und ihr Fitnesslevel zu testen.