Ein virtueller Ironman

LG Donau-Ries setzt mit neuem Wettbewerb Anreiz für Hobbysportler

Bereits letztes Jahr war die Saison für Hobbysportler im Landkreis sehr mau. Fast alle Laufveranstaltungen wurden abgesagt und die gewohnten gemeinsamen Trainingsläufe fielen den Kontaktbeschränkungen zum Opfer. Das Ganze setzte sich mit dem zweiten Lockdown über den Winter fort und hält bis heute an.

Um einen Anreiz zu schaffen, sich wieder gemeinsam zu bewegen und mit anderen zu messen, initiierte die LG Donau-Ries, die größte Startgemeinschaft des Landkreises, für ihre 13 Mitgliedsvereine ab dem 1. Juli einen „virtuellen Ironman“. In diesem Wettbewerb geht es für jeden Sportler darum, in einem Zeitraum von vier Wochen möglichst alle Strecken des klassischen Ironmans (42 km Laufen, 180 km Fahrradfahren, 3,8 km Schwimmen) zu absolvieren. Gezählt wird die Gesamtleistung jedes angetretenen Vereins in Prozentpunkten. Die Strecken dürfen individuell aufgeteilt werden, da die Veranstaltung gerade für die Hobbysportler gedacht ist, die derzeit auf ihre Jedermannsläufe verzichten müssen.

Der Vorschlag der Vorstandschaft zu diesem Wettbewerb fand großen Anklang, und so nehmen nun 135 Sportler aus acht Vereinen teil. Über den ganzen Landkreis und alle Altersklassen verteilt, kämpfen sie um die Vereinspunkte. Der aktuelle Stand der einzelnen Teams kann jederzeit auf der Homepage der LG unter www.lg-donau-ries.de verfolgt werden. Hier ist ein stündliches Auf und Ab der Reihenfolge zu sehen und schafft so hoffentlich den gewünschten Anreiz, sich wieder etwas mehr zu bewegen. Eine besondere Herausforderung stellt dabei für die meisten Laufsportler sicherlich das ungewohnte und mit 3,8 Kilometern doch sehr lange Schwimmen dar. Ausgewertet wird dann am 1. August. Den Gewinnerverein erwartet ein Gutschein für einen gemeinsamen Biergartenbesuch.

Darüber hinaus bleibt aus Sicht der LG Donau-Ries zu hoffen, dass die beliebte Jedermannsserie im Winter wieder stattfinden kann. Die Verantwortlichen waren dazu im Lockdown nicht untätig und es wurde – gerade wegen Corona – an den Rahmenbedingungen für eine kontaktfreie Zeitmessung gearbeitet. (ckl)