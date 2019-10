vor 23 Min.

Bälle „klauen“ ist ihre große Leidenschaft

In einer Aufholjagd über drei Viertel drehen die Nördlinger Angels das schwere Auswärtsspiel in Göttingen und setzen sich im Endspurt durch. In der entscheidenden Phase erzielt eine Akteurin die „Big Points“.

Nördlingen Flippo Baskets Göttingen – Xcyde Angels Nördlingen 61:68 (24:14, 12:16, 14:19, 11:19). – Minus 10, plus 4, plus 5, plus 8 – so die Punktestatistik der Nördlinger Angels beim zweiten Auswärtsspiel der Saison in Göttingen. Nach einem völlig vermurksten ersten Viertel steigerten sich die Rieser Gäste von Abschnitt zu Abschnitt und brachten am Ende einen fast schon souverän anmutenden 68:61-Auswärtssieg mit nach Hause. Damit festigte die Truppe von Coach Ajtony Imreh ihren Platz im vorderen Tabellendrittel.

Mit drei erfolgreichen Dreiern legten die Flippos zu Beginn mächtig los, sodass den Angels erst einmal die Luft wegblieb. Während bei Göttingen alles klappte, lief bei den Gästen kaum etwas zusammen. Da wurden Rebounds verschlafen, gute Wurfgelegenheiten ausgelassen und Ballverluste produziert. Erst mit der Einwechslung von Youngster Julia Förner kam mehr Zug in die Angriffe der Rieserinnen, sodass man nach zehn Minuten „nur“ mit zehn Punkten im Rückstand lag.

Im zweiten Viertel verlegte Coach Imreh die Angriffe seines Teams ganz tief in die gegnerische Zone, wo immer wieder McCray und Luisa Geiselsöder gefunden wurden, die dann häufig leichtes Spiel hatten. Hauptproblem der Gäste war das verpasste Einsammeln von Rebounds. Immer wieder gelang es den Flippos, den Abpraller ihrer Fehlwürfe zu erhaschen und dann auch gleich zu verwerten, allen voran Cayla McMorris, die in der ersten Halbzeit fünf Dreier versenkte und nach 20 Minuten bereits 19 Punkte auf ihrem Konto hatte. Angesichts der eher durchwachsenen Leistung der Angels war der Halbzeitstand von 36:30 noch durchaus passabel und gab Anlass zur Hoffnung.

Nach der Pause war es mit dem Göttinger Wurfglück erst einmal vorbei. Die Umstellungen in der Angels-Defensive schienen zu greifen. Als Luisa Geiselsöder kurz vor Ende des dritten Viertels einen Göttinger Fehlpass erwischte und über das ganze Feld dribbeln konnte, um zu vollstrecken, leuchtete plötzlich eine Gästeführung von der Anzeigetafel. Alles war wieder offen.

Angels-Playmaker Leslie Vorpahl ging jetzt mit Selbstbewusstsein voran und leitete den Umschwung zugunsten ihres Teams ein. Erst als Sami Hill fünf „Fahrkarten“ von der Freiwurflinie schoss, glaubten die Göttinger noch einmal an ihre Chance. Deren Local Hero Crowder nahm jetzt das Spiel offensiv in die Hand. Mit einem Dreier und einigen Freiwürfen brachte sie ihr Team wieder mit 59:58 in Führung, da noch zwei Minuten zu spielen waren. Dann schlug die Stunde von Kapitän Magaly Meynadier. Ihr war es vorbehalten, ihr Team auf die Siegerstraße zu bringen. Mit einem Steal und einem blitzsauberen Dreier holte sie die Führung für die Gäste zurück und am Ende, als es wirklich wichtig war, traf Sami Hill die entscheidenden Freiwürfe zum zweiten Auswärtssieg in Folge. Mit drei Siegen und nur einer Niederlage rangieren die Nördlinger auf einem sensationellen dritten Tabellenplatz und freuen sich auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag.

Angels Vorpahl (16), McCray (14), Meynadier (11), Förner (2), Hill (7), Laura Geiselsöder, Luisa Geiselsöder (18), Obanor, Sachnovski , Äijänen.– Bei Göttingen fielen auf: McMorris (23) und Mullings (14)

