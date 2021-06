Basketball

vor 27 Min.

Blonder Wirbelwind für die Nördlinger Angels

Plus Nördlinger verpflichten die frischgebackene U20-Nationalspielerin Bianca Helmig, die beim Zweitligisten Speyer-Schifferstadt zur Führungsspielerin herangereift ist.

Von Kurt Wittmann

Die Förderung und Entwicklung junger deutscher Spielerinnen ist seit jeher ein Grundpfeiler in der Philosophie des Nördlinger Basketball-Erstligisten. In diesem Zusammenhang ist den Eigner Angels mit der Verpflichtung von Bianca Helmig ein echter Coup gelungen. Die Abiturientin aus Speyer wagt in Nördlingen den Sprung in die erste Liga.

Themen folgen