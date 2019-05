15.05.2019

Derbysieg für Maihingen

Groß-Team setzt sich gegen Wörnitzstein-Berg verdient durch

Auch im Rückspiel gewannen die Maihinger Fußballerinnen das Landkreisderby gegen Wörnitzstein-Berg. Nach nur zehn Minuten musste Schiedsrichter David Fischer wegen Starkregens und – kaum wieder auf dem Platz – durch ein Gewitter zweimal die Partie unterbrechen. Das Heimteam überzeugte durch starke Defensivarbeit und große Einsatzbereitschaft. Dass die Partie lange offen blieb, lag vor allem in der zweiten Spielhälfte an der Maihinger Ungenauigkeit des finalen Passes und auch an einer guten Gästetorhüterin.

Vom Anpfiff weg setzte das Heimteam die Gäste unter Druck und schon in der ersten Minute fiel das 1:0. Nach dem ersten Eckball kam Andrea Koukol zum Abschluss, den die Torhüterin noch abwehren konnte, aber gegen den Nachschuss von Lisa Koukol war sie machtlos. Nur zwei Minuten später verpasste Pauline Herrle das 2:0, als die Torhüterin ihren Kopfball noch abfangen konnte. Die Wörnitzsteinerinnen waren ebenfalls nach Eckball gefährlich, aber Michelle Müller zog von der Strafraumkante am langen Eck vorbei. Nach den wetterbedingten Unterbrechungen waren die Rieserinnen das aktivere Team. In der 22. Spielminute ein langer Pass von Carolin Stimpfle, den Lisa Koukol geschickt mitnahm, eine Abwehrspielern stehen ließ und ins kurze Eck abschloss. Die Gäste kamen in der 35. Minute zum Anschlusstreffer, als sich die Abwehr mit Doppelpass-Kombination ausspielen ließ. Nur eine Minute später hätte Lisa Koukol den alten Abstand wiederherstellen können, scheiterte aber an der Torhüterin.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Rieserinnen das bestimmende Team und hatten die besseren Möglichkeiten. Pauline Herrle in der 54. Minute und Hannah Neher wenig später waren gute Vorbereiterinnen auf Lisa Koukol, die jeweils an der Torhüterin hängen blieb. Den Gästen gelang nicht viel, da die Heimabwehr gut stand und von Carolin Stimpfle hervorragend organisiert wurde. Aber auch bei den FC-Damen fehlte nach guter Aufbauarbeit der entscheidende Pass. Deshalb gelang erst in der 76. Minute die Vorentscheidung: Lena Stimpfle zog außen durch und ihre scharfe Hereingabe verwandelte Rafaela Öttl aus spitzem Winkel zum 3:1. Der Sieg endgültig gesichert wurde in der 83. Minute. Andrea Koukol spielte sich durch und ihren Querpass netzte Lisa Koukol zum 4:1 ein. Beim Anschlusstreffer in der Nachspielzeit ließ sich das Heimteam durch einen schnell ausgeführten Freistoß überrumpeln. (ke)

FC Maihingen Anne Lasser, Sarah Klaus, Carolin Stimpfle, Alina Lang, Lena Stimpfle, Pauline Herrle, Andrea Koukol, Hannah Neher, Lisa Koukol, Katharina Hofmann, Manuela Klier, Rafaela Öttl, Franziska Bayrle und Ramona Ratschker.

