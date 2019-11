vor 36 Min.

ESV-Niederlage im Altmühltal

Nördlinger Frauen haben in Kipfenberg knapp das Nachsehen. Erste und Zweite dagegen erfolgreich

Bayernliga Süd Frauen: KRC Kipfenberg – ESV Nördlingen 3279:3225 (5:3). – Das Nördlinger Anfangsduo startete mit hervorragenden Ergebnissen. Die Tagesbeste Melanie Steinle konnte ihrer Gegnerin 35 Kegel abnehmen. Nebenan hatte Silvia Grötsch trotz besserer Holzzahl in einem hochklassigen Duell knapp das Nachsehen. In der Mittelpaarung wendete sich das Blatt zu Gunsten der Gastgeberinnen. Sowohl Karina Herzig-Pawlak, als auch Munja Fischer waren ihren Kontrahentinnen unterlegen. In der Schlusspaarung konnten Katrin Gulde und Erika Gelle (mit persönlicher Bestleistung) mit guten Ergebnissen noch zwei Mannschaftspunkte holen. Jedoch hatte dies keine Auswirkung mehr auf das Gesamtergebnis.

Strauß - Steinle M. 545:590 (1:3), Hanikel - Grötsch 579:583 (3:1), Guggenmos - Herzig-Pawlak 553:516 (3,5:0,5), Schmid - Fischer 548:414 (4:0), Papp - Gulde 532:559 (2:2), Klüber - Gelle 522:563 (1:3)

Kreisklasse: SSV Höchstädt – ESV Nördlingen 1985:2012 (3:3). – In der ersten Paarung startete Lucas Jakob verhalten. Mit der Zeit fand er besser in sein Spiel, musste den Punkt aber trotzdem abgeben. Im zweiten Durchgang hatte Urban Singheiser gegen den Tagesbesten um 13 Zähler das Nachsehen. Dieter Wiedemann brachte dann mit guter Leistung die Nördlinger in Führung. In der Schlusspaarung lieferte sich Nils Singheiser und sein Gegner ein spannendes Duell. Am Ende fehlten Singheiser nur zwei Kegel zum Punktgewinn. So mussten sich die Nördlinger mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Bieberich - Jakob 479:475 (2:2), Schadl - Singheiser U. 531:518 (3:1), Kordik P. - Wiedemann 482:523 (1:3), Aninger - Singheiser N. 493:496 (3:1)

Kreisklasse A1: SSV Höchstädt II – ESV Nördlingen II 1880:1991 (2:4). – Peter Hauk hatte in der Startpaarung seinen Kontrahenten im Griff und konnte alle vier Durchgänge für sich entscheiden. Herbert Weber hatte hingegen trotz besserer Gesamtholzzahl das Nachsehen. Lothar Nigel konnte als dritter Akteur mit guten 519 Holz den Vorsprung der Nördlinger ausbauen. Die knappe Niederlage von Albert Gehring fiel nicht mehr ins Gewicht.

Schmid E. - Hauk 472:518 (0:4), Schmid A. - Weber H. 475:480 (2,5:1,5), Kordik D. - Nigel L. 450:519 (1:3), Schmid W. - Gehring 483:474 (2:2)

Kreisklasse A2: ESV Nördlingen III – SKC Bächingen III 1914:2080 (1:5). – Rainer Krieg hatte einen rabenschwarzen Tag und wurde nach 60 Wurf durch Rainer Weber ersetzt. Gemeinsam gaben sie fast 100 Punkte ab. Nebenan musste sich Regina Steinle ebenfalls geschlagen geben. In der Schlusspaarung hatte Maria Scheid trotz guter Leistung gegen den besten Gästeakteur das Nachsehen. Auf der Nebenbahn holte Richard Lauermann den Ehrenpunkt.

Krieg/Weber R. - Schmidt 396:493 (0:4), Steinle R. - Miller 475:536 (0:4), Scheid - Schenk 513:543 (1:3), Lauermann - Weithaler 530:508 (2,5:1,5)

Kreisklasse A2: ESV Nördlingen IV – SKC Donauwörth II 1888:1917 (1:5). – In der Anfangspaarung musste Christian Flügel alle vier Durchgänge an seinen Gegenspieler abgeben. Auf der Nebenbahn unterlag Monika Blank in einem spannenden Duell ebenfalls. In der Schlusspaarung hatte Wolfgang Nigel gegen den besten Akteur der Gäste das Nachsehen. Nebenan erzielte Andreas Eberhardt die Tagesbestleistung von 556 Holz, die jedoch an der Niederlage der Nördlinger nichts mehr ändern konnte.

Flügel - Meier 464:507 (0:4), Blank M. - Ruhl 456:463 (2:2), Eberhardt - Bonhardt 556:422 (4:0), Nigel W. - Oberholzner 412:525 (0:4)

Kreisklasse Jugend: JSpG LMR Donau-Lech I – JSpG LosNöGo II 1824:1743 (5:1). – Das Startduo mit Fiona Schrafl und Moritz Schwab musste sich den Gastgebern geschlagen geben. In der Schlusspaarung unterlag Hanna Bucher dem besten Akteur. Nebenan behielt Julia Förstner die Oberhand gegen ihre Kontrahentin und gewann den Ehrenpunkt für ihr Team. (mst)

Hölzle - Schrafl 447:418 (3:1), Kling - Schwab Mo. 462:432 (4:0), Mas Casellas - Förstner J. 401:448 (0:4), Sarwas - Bucher H. 514:445 (3:1)

Themen folgen