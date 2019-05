vor 26 Min.

Erster Sieg für den Aufsteiger

Nördlinger Herren II setzen sich gegen Mertingen durch. Für Aufsehen sorgen aber vor allem die Damenteams des TCN: Die Damen I sind Tabellenführer, die Damen 60 starten erfolgreich in die Landesliga

Weiterhin auf der Siegesstraße befinden sich die Damen 1 des TC Rot-Weiß Nördlingen. Gegen den TC Schrobenhausen fuhren sie am zweiten Spieltag mit einer überzeugenden Leistung und dem Endergebnis von 8:1 den zweiten Saisonsieg ein. Schon nach den Einzeln stand es 5:1 und damit war der Sieg für Nördlingen bereits gesichert. Auch in den Doppeln ließen sie keine Gegenzähler zu und übernahmen die Tabellenführung in der Bezirksklasse 1. Für Nördlingen spielten Anja Fürsattel, Milena Kleibl, Laura Höfig, Ines Reiner, Tina Frank und Daniela Wunderle.

Ihr erstes Saisonspiel hatten die Damen 60 in der Landesliga Süd. Gegen die in ihrer Leistungsklassenbewertung favorisierten Münchnerinnen vom TC St. Emmeran gewannen sie mit 5:1 deutlich. Während Marianne Meyr gegen die Spitzenspielerin Leonore Paurat ihr Einzel abgeben musste, gewannen ihre Mannschaftskameradinnen Helga Stiller, Gabriele Hartwich und Marie-Luise Schulze jeweils in zwei Sätzen. Auch die beiden Doppel gingen an die Rieserinnen.

Ihre zweite Saisonniederlage mussten die Herren 1 beim TSV Bissingen hinnehmen. Lediglich Marcelo Rojas und Claudius Hingst gelang es, ihre Kontrahenten im Einzel zu bezwingen. Mit einem 2:4-Rückstand ging es in die Doppel, von denen nur noch Tobias Kleibl/Hermann Wunderer im Match-Tiebreak einen Zähler für die Nördlinger beisteuern konnten. Endstand damit 6:3 für Bissingen.

Mit dem gleichen Ergebnis von 6:3 gewannen die Herren 2 ihre Heimpartie gegen den TC Mertingen und holten damit nach ihrem Aufstieg in die Kreisklasse 1 die ersten beiden Punkte in der laufenden Saison. In den Einzeln bewiesen dabei Ricardo Lehmann, Armin Dobel und Rainer Meyr Nervenstärke, da alle drei in den Match-Tiebreak gehen mussten und alle drei gewannen. Den vierten Einzelpunkt holte Alexander Hof auf Position sechs. In den Doppeln siegten Lehmann/Kaupas und Dobel/Meyr. (hra)

