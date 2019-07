vor 44 Min.

Fessenheimer Teams vorneweg

SV Holzkirchen organisiert Turnier für die Gemeindevereine

Die Abteilung Stockschützen des SV Holzkirchen und der Förderverein des SV Holzkirchen haben kürzlich ihr traditionelles Stockschützen-Turnier der Gemeindevereine veranstaltet. Der Einladung gefolgt sind neun Vereine.

Bei sehr guten Wetterverhältnissen pfiff um 18 Uhr Marco Draxler das Turnier an. Die Mannschaften gingen mit viel Eifer und Begeisterung in das Turnier und erreichten am Ende folgende Platzierungen:

1. FFW Fessenheim 12:4

2. SKV Fessenheim 10:6

3. Gemeinderat 9:7

4. KV Wechingen 8:8 (Stocknote 1,417)

5. FFW Holzkirchen 8:8 (1,238)

6. Wörnitzschützen 8:8 (0,991)

7. O&G Fessenheim 7:9

8. SV Wechingen 6:10

9. O&G Wechingen 4:12.

Nach dem Turnier führte der Abteilungsleiter der Stockschützen, Marco Draxler, die Siegerehrung durch. In diesem Turnier sei nicht alleine der Sieg wichtig, sondern das Miteinander, die Kameradschaft und das Verständnis zwischen den einzelnen Vereinen, sagte Draxler. Bei herrlichem Wetter verbrachten die Hobby-Spielerinnen und -spieler in geselliger Runde auf der Stockschützenanlage des SV Holzkirchen noch einen schönen Abend. (ula)

Themen Folgen