Fünf Möttinger Tore beim Letzten

Klarer 5:1-Erfolg in Riedlingen. Mit dem gleichen Ergebnis verliert dagegen der TSV Oettingen das Spitzenspiel beim Mitaufsteiger Kicklingen/Fristingen

Von Jim Benninger

SpVgg Riedlingen – TSV Möttingen 1:5 (0:3). – Auch am Feiertag entkam die Heimelf nicht ihrem Abwärtsstrudel und verschlief die erste Halbzeit komplett. Bereits nach drei Minuten schoss Marius Schmidt das erste Gästetor und nur wenig später Paul Bissinger schon das zweite, nachdem die SpVgg zu weit aufgerückt war. Nach einem fragwürdigen Handspiel im Gästestrafraum gab es keinen Strafstoß, dagegen schoss Max Hagel nach Freistoß und toller Kombination den Halbzeitstand heraus. Aus der Kabine kam die SpVgg verwandelt, doch Nothofer und Tobias verwerteten ihre Chancen nicht. Im Gegenzug fiel dagegen erneut nach Standard das 0:4 sowie zehn Minuten später das fünfte TSV-Tor. TSV. Erst kurz vor Schluss belohnte Kapitän Nothofer das Aufbäumen der Heimelf mit dem Ehrentreffer.

Tore 0:1 Marius Schmidt (3.), 0:2 Paul Bissinger (6.), 0:3 Max Hagel (29.), 0:4 Deniz Karabal (59.), 0:5 Thomas Wittke (68.), 1:5 Michael Nothofer (88.) Zuschauer 100.

SV Kicklingen/Fristingen – TSV Oettingen5:1 (2:1). – Im Spitzenspiel prüfte anfangs nur Eberhardt Gästekeeper Molder. Erst nach einer halben Stunde kam Schwung ins Spiel, als sich ein Deubler-Schuss auf die SVK-Latte senkte. Danach brachte die Heimelf mehrmals den Ball nicht aus dem Strafraum und prompt traf Jan Sandmeyer zur TSV-Führung. Gut für den Tabellenführer war aber, dass bald darauf später Michael Bihler nach Manier-Vorlage ausglich. Spielerisch wurde es nun bei beiden Teams besser. Und obwohl die Rieser stark mitspielten, Tore fielen im zweiten Abschnitt nur noch für Kicklingen.

Den Führungstreffer besorgte Jonas Manier, mit einem an Bihler verursachten Elfer und sieben Minuten später das 3:1 nach einem Bihler-Zuspiel. Seinen Hattrick machte Manier fünf Minuten vor dem Ende perfekt, als er gekonnt seine Gegenspieler austanzte. Ihren fünften Gegentreffer (soviel wie in neun Spielen zuvor) mussten die Gäste zwei Minuten später durch Manuel Schlesak hinnehmen, der eine Eberhardt-Hereingabe nutzte.

Tore 0:1 Jan Sandmeyer (35.), 1:1 Michael Bihler (40.), 2:1 Jonas Manier (58.), 3:1 Jonas Manier (65.), 4:1 Jonas Manier (85.), 5:1 Manuel Schlesak Zuschauer 100.

FC Maihingen – TSV Hainsfarth 3:1 (1:1). – Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten, war der weitere Heimsieg nicht unverdient. Dabei schoss Zekl zunächst knapp am Tor vorbei und Andi Haas scheiterte aus der Drehung an Haffelt. Dann traf Nico Leister den Ball nicht richtig, bevor Dominik Klaus nach einem weiten Ball einen Verteidiger aussteigen ließ und überlegt ins kurze Eck abschloss. Nach Steilpass lupfte Leister den Ball übers Tor und wurde in der nächsten Aktion gefoult. Mit dem fälligen Strafstoß glich Nico Hensolt noch vor der Pause aus. Nach einer Stunde schoss Martin Hoffmann knapp am Tor vorbei, bevor Martin Zekl eine Ecke direkt zur neuerlichen Heimführung verwandelte. Nach einer Ball-eroberung im gegnerischen Sechzehner stellte Nikos Singer schließlich den Endstand her.

Tore 1:0 Dominik Klaus, 1:1 Nico Hensolt (42., FE), 2:1 Martin Zekl (65.), 3:1 Nikos Singer Zuschauer 150.

FSV Reimlingen – SV Wörnitzstein/Berg 2:2 (2:0). – Im ersten Spielabschnitt war die Heimmannschaft spielbestimmend, Möglichkeiten durch Kohnle, Helmschrott und Böhm blieben aber ungenutzt. Nach einer halben Stunde die verdiente Heimführung als Dominik Kohnle eine schöne Kombination über Maletzke, Böhm und Sauer vollendete. Kurz vor der Pause schnürte Torjäger Kohnle den Doppelpack, indem er einen Sauer-Eckball in den Winkel köpfte. Bei der einzigen Gästechance köpfte Biesalski aus sechs Metern übers Tor.

Nach der Pause stürmen die Gäste

Nach der Pause kamen die Gäste immer besser ins Spiel und der Anschlusstreffer war abzusehen. Bei diesem musste Dominik Marks nur noch einen Biesalski-Querpass ins leere Tor schieben. Im Anschluss vergaben beide Teams gute Möglichkeiten, doch der „Lucky Punch“ gelang Schlüssel in der Nachspielzeit, als der FSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam.

Tore 1:0 Dominik Kohnle, 2:0 Dominik Kohnle, 2:1 Dominik Marks (53.), 2:2 Robin Schlüssel (93.) Zuschauer 125.

Verletzungsunterbrechung mit Krankenwagen-Einsatz

BC Schretzheim – FSV Marktoffingen 1:1 (1:1). – Die Platzherren starteten druckvoll und gingen nach Vorarbeit von Marcel Mayr durch Alban Nuraj verdient in Führung. Kurz darauf aber schon der Ausgleich durch Peter Hlawatsch. Nach einer längeren Verletzungsunterbrechung mit Krankenwagen-Einsatz sah Andreas Schnell als letzter Mann die rote Karte.

Marktoffingen war in der zweiten Halbzeit stärker, Schretzheim verteidigte aber gut als Kollektiv und erkämpfte sich einen verdienten Punkt.

Tore 1:0 Nuraj Alban (7.), 1:1 Peter Hlawatsch (12.) Rot Andreas Schnell (BCS/32.), Marvin Nothofer (BCS/87.) Zuschauer 90.

