Fußball-A-Klasse Nord

vor 48 Min.

Minderoffingen setzt sich an der Spitze ab

Plus Der Tabellenführer gewinnt in Huisheim. Verfolger SV Mauren patzt gegen den SC Nähermemmingen/Baldingen und verliert wichtige Punkte.

Von Pauline Herrle

(1:0). – Die Heimelf des SC Wallerstein fuhr einen verdienten Sieg ein, jedoch war deren Chancenauswertung sehr dürftig. Bereits in der 2. Minute vergab Steffen Leister frei vor Gästekeeper Schreyer. Moritz Benninger gelang per Freistoß die Führung. Danach ließ die Heimmannschaft etliche Gelegenheiten ungenutzt. Erst nach einer Stunde gelang Moritz Benninger mit einem Doppelschlag in der 61. und 63. Minute die Vorentscheidung. Die einzige Gästemöglichkeit vergab Ivan Steglic. In der Schlussphase scheiterte erst Jannis Mayer am Gästetorwart, schloss aber kurz darauf zum verdienten 4:0–Endstand ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen