Minderoffingen weiterhin gleichauf

Nordrieser zusammen mit dem SV Mauren an der Tabellenspitze

. – Die Heimelf kam in der ersten Hälfte gut ins Spiel. Adrian Stimpfle brachte zahlreiche gefährliche Eckbälle, doch Bernd Wolf verlängerte einen davon nur an die Latte. Kurz vor der Pause wurde Alexander Wolf im Strafraum der Gastmannschaft gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Adrian Stimpfle sicher. Nach der Halbzeit war das Spiel ausgeglichener, dennoch kamen die Gäste zu keiner nennenswerten Chance. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Stimpfle mit einem gekonnten Freistoß in den Winkel zum verdienten Heimsieg.

Tore 1:0 Adrian Stimpfle (37./FE), 2:0 Maximilian Stimpfle (85.) Zuschauer 150

Megesheim – SC Athletik Nördlingen 2:0(1:0). – Von Anfang an war die Heimelf die klar spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der siebten Minute verwandelte Rudolf Lehmann einen Handelfmeter und brachte die Megesheimer in Führung. Wenige Minuten später scheiterte Stephan Seefried am gegnerischen Keeper und Rudolf Dampf zog am Tor vorbei. Nach einem Doppelpass mit Rudolf Lehmann traf Daniel Ciobanu zum 2:0. Im Anschluss war das Spiel offener, aber die Gäste kamen dennoch zu keiner echten Torchance, weshalb es beim verdienten 2:0-Sieg der Heimelf blieb.

Tore 1:0 Rudolf Lehmann (7./FE), 2:0 Daniel Ciobanu (55./FE) Zuschauer 100

– Die Heimelf bot eine geschlossene Mannschaftsleistung, hatte sofort Großchancen, aber am Ende reichte es nur zu einem Remis. Die Gäste gingen durch Tobias Trommer in Führung. Es dauerte bis zur 50. Minute, ehe dem gut aufgelegten Simon Schmidbaur mit einem Flugkopfball das 1:1 glückte. SG-Spielführer Ganzenmüller drosch einen Foulelfmeter übers Tor. Doch kurz darauf erzielte der laufstarke Markus Stecher das 2:1. „Aus dem Nichts“ fiel in der Nachspielzeit das 2:2 durch Nico Weigel.

Tore 0:1 Tobias Trommer (26.), 1:1 Simon Schmidtbaur (50.), 2:1 Markus Stecher (76.), 2:2 Nico Weigel (90.+3) ZS 100

. – Die Heimelf ging bereits in der 9. Minute durch den spielstarken Muhamed Hamini in Führung. Danach erhöhte Safi Hamini nach dem gleichen Strickmuster auf 2:0. Nach der Pause sollte sich die Partie zu einem Krimi entwickeln. In der 47. Minute erhöhten die Bäumenheimer durch einen klasse herausgespielten Treffer von Tolga Yildiz zur vermeintlichen Vorentscheidung. Doch die Wechinger konnten plötzlich durch einen Freistoß und einen Foulelfmeter von Jochen Hertle auf 2:3verkürzen. Nun kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Tolga Yildiz brachte mit einem sehenswerten Heber seine Mannschaft wieder in Front, ehe Simon Greiner mit dem 3:4-Anschlusstreffer die Spannung hoch hielt. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Metus Curkoli mit dem 5:3.

Tore 1:0 Muhamed Hamini (9.), 2:0 Safi Mamini (32.), 3:0 Tolga Yildiz (47.), 3:1 Jochen Hertle (57.), 3:2 Jochen Hertle (64.), 4:2 Tolga Yildiz (74.), 4:3 Simon Greiner (80.), 5:3 Metus Curkoli (89.) ZS 110

TSV Gundelsheim/Weilheim-Rehau – SC Wallerstein 3:0 (1:0). – Fabian Pfeifer hatte nach elf Minuten durch einen Strafstoß die Chance zum 1:0. Er nutzte die Möglichkeit aber nicht. In der 23. Minute war Marco Roßkopf zur Stelle, um aus kurzer Distanz zum Führungstor einzuschieben. Einen Sololauf schloss Markus Meyer in der 53. Minute zum 2:0 ab. Im Duell der Tabellennachbarn dominierte die Heimelf über weite Strecken. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Marco Roßkopf mit einem Schuss aus 18 Metern auf 3:0. Dabei ließ er Wallersteins Torhüter schlecht aussehen.

Tore 1:0 Marco Roßkopf (23.), 2:0 Markus Meyer (53.), 3:0 Marco Roßkopf (88.) Zuschauer 90