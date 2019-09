vor 23 Min.

Hiobsbotschaft vor der ersten Übung

Die Turner der KTV Ries müssen in dieser Saison auf den Russen Ilya Kibartas wegen einer Knieverletzung verzichten. Ein Trio soll in den nächsten Wochen in die Bresche springen

Von Claudius Hingst

Mit einem Sieg in heimischer Umgebung wollen die Turner der KTV Ries die Weichen für eine erfolgreiche Saison 2019 in der 2. Bundesliga Süd stellen. Gegner beim Saisonauftakt ist am heutigen Samstagabend in der Hermann-Keßler-Halle die TG Allgäu, mit der man sich seit vielen Jahren packende Duelle in der 2. Bundesliga Süd liefert. Der Wettkampf beginnt zur gewohnten Zeit um 18 Uhr, das Einturnen startet wie üblich eine Stunde früher.

Nach dem vierten Platz in der Endtabelle im vergangenen Jahr wollten die Verantwortlichen der KTV Ries in diesem Jahr eigentlich richtig angreifen und um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd mitturnen. Dafür verpflichtete man erneut den russischen Nationalturner Ilya Kibartas und der Stamm um die jungen Turner Arian Trieb, Max Henning und Maurice Praetorius wurde gehalten. Eigentlich beste Vorzeichen, um mit einem Quartett an starken, jungen und an allen Geräten ausgeglichenen Sechskämpfern vorne mitmischen zu können. Allerdings machte – wie so oft im Leistungssport – eine schwere Knieverletzung die Planungen der KTV zunichte. Ilya Kibartas meldete sich mit einem Kreuzbandriss für die Saison 2019 ab und die Verantwortlichen um Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier mussten spät vor Saisonbeginn reagieren und auf dem eher überschaubaren Markt Alternativen auf der Ausländerposition finden. Mit dem Ungarn Balasz Kiss, dem jungen Russen Nikolai Kishkilev und dem Israeli Michael Sorokine wurden drei Turner nachverpflichtet, die nun die schwere Aufgabe haben, gemeinsam Kibartas auf der Ausländerposition zu ersetzen. Zum Auftakt werden die Rieser gegen Allgäu Kiss und Kishkilev aufbieten, Sorokine steht als Ersatz für weitere Begegnungen parat.

Da aktuell noch nicht ganz klar ist, ob Arian Trieb in dieser Saison aufgrund seines Auslandssemesters an dem einen oder anderen Wettkampftag zur Verfügung steht, wird es insbesondere an den Leistungen der beiden verbliebenen Sechskämpfer Maurice Praetorius und Max Henning hängen, wie die KTV am Ende der Saison in der Tabelle steht. Nachdem sich der langjährige Kapitän Thomas Radler in die zweite Mannschaft zurückgezogen hat, bleiben mit „Oldie“ Roland Hagner und Sven König nur noch zwei Turner der Ü30-Generation. Beide haben die Aufgabe, mit ihrer Erfahrung die jungen Turner um Clemens König, Jakob Mayer und Lukas Leonhard zu führen. Neu im KTV-Team sind die beiden Youngster Daniel Wegert und Gustav Kern, der mit seinen Chemnitzer Trainingskollegen Praetorius und Leonhard ins Ries kommt.

Ein altbekannter Gegner kommt zum Saisonstart

Mit der TG Allgäu haben die KTV-ler zum Auftakt einen altbekannten Gegner zu Gast, der sich inzwischen in der 2. Bundesliga mehr als etabliert hat. Zum Auftakt sicher eine lösbare Aufgabe, aber kein Gegner, der unterschätzt werden darf. Den letzten Vergleich beider Teams gewannen die Rieser im letzten Jahr mit 51:26 deutlich, allerdings hatten die Mannen aus dem Raum Kempten einen durchwachsenen Abend erwischt. Mit Nicola Graber und Fabien Herzog haben die Allgäuer zwei starke Schweizer in ihren Reihen, die in dieser Saison die finnischen Brüder Oscar und Robert Kirmes in den meisten Begegnungen ersetzen. TG-Mannschaftsführer Florian Schreiber sieht die Rieser beim Auftaktwettkampf leicht in der Favoritenrolle, weiß aber zugleich, dass es gerade am ersten Wettkampftag meist auf die Stabilität der Übungen ankommt und gerade aufgrund von groben Patzern Überraschungen möglich sind. Für die KTV-Trainer liegt daher das Hauptaugenmerk auf durchgeturnten Übungen, damit den Gästen keine Gelegenheit zu einfachen Score-Punkten geboten wird. Gelingt den Riesern dies, so sollte ein Erfolg gegen die TG Allgäu möglich sein, der für einen erfolgreichen Saisonverlauf wichtig wäre.

