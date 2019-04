vor 11 Min.

Im Bau-Pokal steht das Kreisfinale an

„Final-Four“-Turnier der U15-Junioren findet am 1. Mai in Autenried statt

Bereits im August 2018 ist der Bayerische Bau-Pokal – präsentiert vom Bayerischen Baugewerbe – in seine 26. Spielzeit gestartet. Das Jugendturnier ist seit mittlerweile 26 Jahren fester Bestandteil in den Terminkalendern der bayerischen U15-Junioren-Mannschaften. In diesem Zeitraum hat sich der Bayerische Bau-Pokal, als U15-Turnier des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und des Namensgebers, dem Bayerischen Baugewerbe, nicht nur zu einem der traditionsreichsten Pokalwettbewerbe Deutschlands, sondern auch zum größten U15-Juniorencup Europas entwickelt. Am 1. Mai erreicht die diesjährige Bau-Pokal-Saison ihren vorläufigen Höhepunkt, wenn in den 22 Kreisfinals die vier besten Mannschaften der jeweiligen Fußballregionen aufeinandertreffen. Im „Final-Four-Modus“ spielen die Teams um den Titel des Kreissiegers und die damit verbundene Qualifikation zu den Bezirksfinals.

Das Kreisfinale Donau wird in Autenried ausgetragen. Qualifiziert haben sich die JFG Nordries Marktoffingen, der FC Günzburg, der TSV 1861 Nördlingen und die (SG) GV Eintracht Autenried. Die Paarungen werden erst am Finaltag ausgelost. Um 11 Uhr und 12.15 Uhr steigen die beiden Halbfinals. Die beiden Verlierer treffen um 14 Uhr aufeinander, das Endspiel steigt um 15.15 Uhr.

Drei Teams sind bereits für das Bezirksfinale qualifiziert

Das schwäbische Bezirksfinale findet am 8. Mai statt. Dort treffen dann die drei Kreispokalsieger auf die bereits qualifizierten TSV Schwaben Augsburg, FC Gundelfingen und FC Stätzling. (jais)

Themen Folgen