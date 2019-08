vor 25 Min.

Jubiläum auf der Halde

TC Riesbürg feiert 40-jähriges Bestehen

Am 1. Mai 1979 trafen sich 14 Freunde des Tennis-Sports nach Einladung durch Reinhold Knaus und Roland Lindner zur Gründungsversammlung des Tennis Clubs Riesbürg mit Sitz in Utzmemmingen.

Anwohner klagen gegen das Vorhaben

Geplant waren zunächst zwei Plätze und ein kleines Holzhaus als Lagerraum. So schön das Wetter an diesem Dienstag im Mai auch war, zogen doch bald dunkle Wolken über das Vorhaben. Anwohner der Zufahrtsstraße zu dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gelände auf der Halde legten Einspruch um Einspruch ein. Nach vier Jahren Verfahrensdauer bis hin zum Verwaltungsgericht in Mannheim konnte endlich mit dem Bau begonnen werden.

Da der noch junge Verein ohne Plätze und somit ohne Spielmöglichkeit vor Ort bereits 70 Mitglieder hatte, reagierten die Verantwortlichen sofort und es wurden drei Plätze samt gemauertem Vereinsheim gebaut. Schon kurz nach der Einweihung im Jahr 1985 konnten 140 Vereinsmitglieder registriert werden. Als im Zuge des Graf-Becker-Booms die Zahl 240 überschritten wurde, errichtete man 1988 den vierten und schon 1990 den fünften Platz.

Motor des Vereins war zehn Jahre lang Franz Gritzbach, bis er 1989 den Stab an den früheren Finanzverwalter Roland Lindner weitergab und als erstes Vereins-Ehrenmitglied für seine hohen Verdienste geehrt wurde. In den 18 Jahren seiner Vorstandszeit gelang es Roland Lindner, nicht nur alle Verbindlichkeiten zu tilgen und den fünften Platz zu bauen, es wurden sogar finanzielle Rücklagen gebildet, um in dieser Ära drei Plätze zu sanieren und das Clubhaus top zu renovieren. Für seine außerordentlichen Verdienste wurde Roland Lindner zum Ehrenvorstand ernannt.

Mitte September wird gefeiert

Das 40-jährige Vereinsbestehen wird vom 13. bis zum 15. September gefeiert. Über Details zum Jubiläum berichten wir in den Tagen vor dem Fest. (pm)

Themen Folgen