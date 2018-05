vor 45 Min.

Jugendarbeit beginnt schon im Kindergarten Lokalsport

Generalversammlung beim TC Bopfingen

Der Vorsitzende des Tennisclubs Bopfingen, Werner Tschunko, begrüßte zur Generalversammlung des TC Bopfingen so viele Mitglieder wie schon seit Jahren nicht mehr.

Werner Tschunko ließ die Saison 2017 Revue passieren. Neben der Verbandsrunde habe es wieder viele Veranstaltungen wie Saisoneröffnung, Kooperation Schule-Verein, Zeltlager, Ipf-Cup, Nachbarschaftsturnier und Fasching gegeben. Das große Schachbrett wurde repariert und der Zaun an den Plätzen fünf und sechs niedriger gesetzt. Sportwart Daniel Tschunko blickte auf eine ereignisreiche Saison 2017, wenngleich es bei den aktiven Mannschaften nach jahrelangen Siegen und Aufstiegen diesmal keine nennenswerten Erfolge gab. Die meisten Mannschaften spielen schon in sehr hohen Spielklassen. Daniel Tschunko machte die Mitglieder noch auf den bevorstehenden Ipf-Cup am ersten August-Wochenende auf der Bopfinger Tennisanlage aufmerksam.

Auch Jugendwart Christoph Leuze konnte zwar keine herausragenden sportlichen Erfolge vermelden, aber der TC Bopfingen sei stolz auf eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Verein. Es gebe Jugendvertreter und einen Jugendraum, die Kooperation mit der Grundschule und 2018 sogar eine Zusammenarbeit mit dem Kindergarten. Der TC veranstalte ein Pfingst-Trainingslager, im Sommer ein Zeltlager, mache beim DRK- Kinderferienprogramm mit und noch vieles mehr.

Der von Schatzmeisterin Ute Enzi erstellte Jahresbericht wies eine gesunde Finanzsituation aus.

Abschließend ehrte der TC Bopfingen langjährige Mitglieder. Insgesamt 30 Mitglieder standen auf der Liste, allerdings konnten nicht alle, teils aus gesundheitlichen Gründen, die Ehrung persönlich entgegennehmen. Karl März wurde als letztes noch lebendes Gründungsmitglied für 65 Jahre geehrt. Außerdem wurden ausgezeichnet: für 10 Jahre Mitgliedschaft Nils Tellmann, Sophia Enzi, Lukas Konerth, Lukas und Miriam Herdeg; für 30 Jahre Simone Knaub; für 40 Jahre Ingrid Göttlicher, Leonore Schieber und Chrissa Fried; für 65 Jahre Marlis Erck, Gernot Knobloch und Gerhard Gnann. (per)

