Heimpremiere für die beiden B-Junioren-Jahrgänge

U17 des TSV Nördlingen trifft auf den Nachwuchs des FC Augsburg

Mit Onlinetraining und – sofern es die Pandemie zuließ – Einzeltraining versuchten Spieler wie Trainer der U17 des TSV Nördlingen sich bestmöglich auf eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs vorzubereiten. Als dies endlich wieder möglich war, begann die eigentliche Vorbereitung auf eine noch ungewisse Saison, war doch noch nicht einmal klar, in welcher Liga die Mannschaft überhaupt antreten würde.

Unabhängig davon wurden die zahlreichen Testspielgegner ausgewählt, denn in erster Linie galt es, die Mannschaft wieder an einen Spielbetrieb zu gewöhnen und die Mannschaft entsprechend zu entwickeln. Nach einigen guten Testspielen, wie einem Sieg gegen die Bayernligamannschaft aus Fürstenfeldbruck, aber auch teils ausbaufähigen Partien kam die Mannschaft immer besser in Tritt und fand immer mehr zu ihrer Form und, urlaubsbedingt, dann auch vollen Breite des Kaders. Als das Los des BFV entschied, dass die Mannschaft in der anstehenden Saison in der Landesliga spielen wird, war die Freude bei Spielern wie Trainern groß, auch wenn jedem die sportliche Herausforderung bewusst ist.

Der Saisonstart ist mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Schwaben Augsburg geglückt. Am Samstag (11 Uhr, Rieser Sportpark) ist nun Heimpremiere gegen den FC Augsburg II. Die Fuggerstädter, die von Daniel Pawlitschko trainiert werden, verloren ihr Auftaktspiel gegen den FC Deisenhofen 2:3. – Ebenfalls seine Heimpremiere hat der jüngere B-Jugend-Jahrgang (U16), der am Sonntag um elf Uhr den TSV Schwaben Augsburg empfängt. Die Schützlinge von Trainer Markus Leister waren am vergangenen Wochenende zweimal im Einsatz: Gegen den TSV Neu-Ulm wurde 5:3 gewonnen (Tore: Tom Müller 3, Theo Peter und Mark Belik) und gegen die SGM VfB Tannhausen Juniorteam Sechta 1:1 gespielt (Torschütze Tom Müller). (fa/jais)