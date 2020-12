vor 57 Min.

Kampf ums wirtschaftliche Überleben

Fehlende Zuschauereinnahmen erschweren den Nördlinger Angels die Finanzierung der Saison. Nun setzt ein Crowdfunding-Projekt auf die Unterstützung der Fans

Die Fanschar der XCYDE Angels, des Nördlinger Basketball-Erstligisten, ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. In der letzten Saison konnte man auf einen durchschnittlichen Besuch von 650 Zuschauern bauen und mit den dadurch erwirtschafteten Einnahmen agieren. In der laufenden Saison sei zu befürchten, dass dieser Posten auf der Habenseite der Kalkulation komplett oder zumindest zu großen Teilen wegbreche, so die Angels-Verantwortlichen.

Um die Fans zumindest sportlich und emotional zu binden, setzen die Angels weiterhin auf das Konzept, mit dem Produktionspartner BGB-Movie auf Qualität zu setzen. Wenn die Fans schon nicht in die Halle dürfen, sollen sie doch zumindest am Bildschirm nah am Geschehen sein und kostenlos mit guten Bildern und qualitativ hochwertigen Kommentaren sowie Interviews versorgt werden. Zuschauer, die diesen Service wertschätzen, können den Angels auch monetär etwas Gutes tun und im Crowdfunding-Projekt unter www.toyota-crowd.de/angels-noerdlingen ein paar Euros spenden. Im Gegenzug gibt es als Dankeschön eine Portion positive „Angels-Vibrations“ oder auch interessante konkrete Gegenwerte wie Fanschals, Trikots und Poster.

Auch die Spielerinnen waren kreativ und bieten eine Reihe spannender Aktionen an. So kann sich der Spender einen von den Angels selbst gebackenen Kuchen ins Haus bringen lassen oder ein digitales, persönliches Geburtstags-Ständchen verschenken. Eine Spendenquittung für die Steuererklärung gibt es auf jeden Fall sowie den Dank der Angels-Familie, die der Coronakrise zum Trotz weiterhin Spitzensport in Nördlingen anbieten will. (kw)

