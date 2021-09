Erster Sieg in der Bezirksoberliga

Erste und gemischte Losodica- Mannschaften am Wochenende erfolgreich

Die KC Losodica Munningen 1 hat in Augsburg den ersten Sieg verzeichnen können. Die zweite dagegen ließ Punkte in Rain liegen. Die beiden gemischten Mannschaften siegen erneut souverän.

(2:6)

Die Bezirksoberliga-Mannschaft der Munninger konnte in einem spannenden Spiel in Augsburg ihren ersten Sieg einfahren. Der 43-Holz- Rückstand nach der Starterpaarung konnte durch den Gewinn von zwei Mannschaftspunkten im Mittelpaar in einen Vorsprung von 49 Holz gewandelt werden. Dieser konnte im letzten Durchgang zum Sieg über die Linie gebracht werden. Durch den Sieg verlassen die Munninger den Abstiegsrang und klettern auf Rang 5.

Deininger X. - Meyr Manuel 517:536 (1:3); Weber A. - Bühler Michael 559:497 (4:0); Gemmersdörfer M. - Leberle Andreas 505:528 (2:2); Töpelt D. - Bühler Simon 441:516 (1:3); Hobelsberger P. - Seitz Nick 518:512 (2:2); Stein P. - Gruber Tobias 531:529 (1:3)

(4:2)

Trotz eines herausragenden Ergebnisses von Michael Wagner konnten die Munninger nicht in Rain punkten. Die 546 Holz bedeuteten nur noch Ergebniskosmetik für das Spiel in der Kreisliga. Dennoch steht die Zweite auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz.

Zinnecker A. - Rudel Alexander 538:494 (4:0); Sarwas Leon - Schwab Lukas 514:514 (1:3); Landes M. - Schwab Jakob 538:498 (4:0); Wider H. - Wagner Michael 498:546 (0:4)

(5:1)

Mit einem wiederholt souveränen Sieg konnte die dritte Mannschaft die Tabellenführung behaupten. Jochen Schwab stach mit einem Ergebnis von hervorragenden 539 Holz besonders heraus (Kreisklasse A).

Pollithy Andy - Rein M. 490:520 (1:3); Bucher Stefan - Kollmann M. 474:417 (4:0); Schwab Jochen - Mitschke A. / Schmelcher B. 539:400 (4:0); Melzer Martin - Dikautschitsch W. 498:465 (3:1)

(5:1)

Den fast perfekten Spieltag für Losodica komplettierte die junge vierte Mannschaft mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Gäste aus Bausch. Auch sie sind in der Tabelle oben mit dabei (Kreisklasse A).

Schrafl Fiona - Allmis C. 476:455 (2:2); Schneele Leo - Tändler Ute 494:405 (4:0); Ohr Simon - Hämmerle G. 502:444 (3:1); Schneele Dieter - Kerle A. 471:475 (2:2)

