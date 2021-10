Alerheim enteilt der Konkurrenz

Nach 4:3-Heimsieg nun sieben Punkte Vorsprung. Verfolger Flotzheim patzt

. – Aufgrund der Leistungsteigerung in der zweiten Halbzeit war der Heimsieg verdient. Die ersten guten Chancen gab es erst spät, als Götz im Nachschuss über das Heimtor zielte (45.) und Tim Betzler im Gegenzug frei vor Tormann Röttinger nicht zum Abschluss kam. Deiningen kam besser aus der Kabine. Nach Philipp Betzlers Hereingabe verpasste Welchner und Tim Betzlers Schuss sorgte ebenfalls für Gefahr. Das Tor des Tages erzielte Robin Welchner, der nach gutem Zuspiel von Jais zum 1:0 einschob (60.). Je eine Chance für beide Teams war noch zu verzeichnen, als Giesemann Heimkeeper Hahn prüfte /75.) und Welchner nach einem Konter vergab (76.).

Tor 1:0 Robin Welchner (60.) Zuschauer 140.

. – Nach indirektem Freistoß aus vier Metern traf Marius Schmid zum 0:1 (17.), ehe Nikolai Kastner nach einem zu kurzen Rückpass gekonnt auf 0:2 erhöhte (35.). Gegenüber ließ Louis Ziegler vier Mann stehen, scheiterte jedoch an Gästetormann Schwertberger (36.). Mit dem Pausenpfiff das 1:2, als David Seitz den Ball nach Zieglers Pass ins Tor schlenzte (45.+1). Nach Wiederbeginn zielte Seitz nach Hertle-Vorlage knapp drüber (60.). Für die Entscheidung sorgte Marius Schmid, der nach Kastners Vorarbeit aus 16 Metern zum 1:3-Endstand traf (80.).

Tore 0:1 Marius Schmid (17.), 0:2 Nikolai Kastner (35.), 1:2 David Seitz (45.+1), 1:3 Marius Schmid (80.). Zuschauer 70.

. – Nach ersten Chancen auf beiden Seiten schob Christian Weingärtner Ulrichs Querpass zum 1:0 ein (17.). Simon Bäurle gelang per Kopf das 1:1 (22.), bevor Pascal Heinze mit dem 2:1 für die erneute Heimführung sorgte (27.). Erneut Heinze traf per Foulelfmeter zur 3:1-Pausenführung (45.). Nico Lutz vergab die Riesenchance zum 4:1 (60.), als er den Ball knapp vorbeischob. Dies rächte sich, als Philipp Beck nach Unstimmigkeiten in der Abwehr zum 2:3 erfolgreich war (69.). Die bei hohen Bällen stets gefährlichen Gäste sicherten sich durch Stefan Wurms Kopfstoß zum 3:3 einen verdienten Punkt (80.).

Tore 1:0 Christian Weingärtner (17.), 1:2 Simon Bäurle (22.), 2:1 und 3:1 Pascal Heinze (27./45., Foulelfmeter), 3:2 Philipp Beck (69.), 3:3 Stefan Wurm (80.) Zuschauer 60.

. –In einem hitzigen Spiel siegte der Tabellenführer am Ende glücklich. In der wenig ansehnlichen ersten Hälfte gingen die Gäste nach zwei Fehlern der Heimelf durch Patrick Henle (9.) und Jannis Roßkopf (20.) mit 0:2 in Front. Mit dem Pausenpfiff traf Sebastian Hertle per Strafstoß zum 1:1 (45.+1). Mit einem Doppelpack des starken Paul Wiedemann zum 3:2 (57./59.) drehte Alerheim das Spiel und Tobias Stelzle erhöhte wenig später auf 4:2 (65.). Lukas Felbinger schaffte für den Gäste noch den Anschluss zum 4:3 (68.), doch im Endspurt wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Tore 0:1 Patrick Henle (9.), 0:2 Jannis Roßkopf (20.), 1:2 Sebastian Hertle (45.+1, Strafstoß), 2:2 und 3:2 Paul Wiedemann (57./59.), 4:2 Tobias Stelzle (65.), 4:3 Lukas Felbinger (68.). Zuschauer 120.

. – Die Heimelf begann temporeich und ging durch eine Direktabnahme von Johannes Fritz früh mit 1:0 in Front (5.). Die FSG war in dieser Phase klar überlegen. Heckels Hereingabe verwertete Marco Prestle zum 2:0 (10.) und einen Doppelpass dieser´beiden Akteure führte zum 3:0 durch Georg Heckel (19.). Einen Abpraller nutzte Michael Brenner zum 3:1 (25.) und trotz eines Platzverweises für Ederheim (30.) verkürzte Lars Möhnle auf 3:2 (54.).

Das Spiel wurde nun zunehmend hitziger. Doch der Gast konnte seine Chancen nicht nutzen, ein Treffer fand wegen Abseits keine Anerkennung. Schließlich setzte sich Georg Heckel durch und traf zum umjubelten 4:2 (80.), während Ederheim einen weiteren Feldverweis hinnehmen musste.

Tore 1:0 Johannes Fritz (5.), 2:0 Marco Prestle (10.), 3:0 Georg Heckel (19.), 3:1 Michael Brenner (25.), 3:2 Lars Möhnle (54.), 4:2 Georg Heckel (80.). Zuschauer 100.

. – Zum Kirchweihspiel sahen die rund 200 Zuschauer ein ausgeglichenes Match mit wenigen klaren Chancen. So führte die erste gute Möglichkeit zum 1:0 durch Thomas Seefried, der ins lange Eck traf (36.). Baumann und Maurer vergaben in der Folge das mögliche 2:0 (40./41.). Auch nach dem Wechsel verteiltes Spiel, bis Philip Baumann bei einem Freistoß den gegnerischen Tormann zum 2:0 überlistete (59.). Auf der Gästeseite stand nur ein gefährlicher Torschuss von Minder zu Buche.

Tore 1:0 Thomas Seefried (36.), 2:0 Philip Baumann (59.). Zuschauer 200.

.

Tore 0:1 Janik Reile (8.), 1:1 Julian Hönle (84.), 2:1 Atakan Akkaya (90.+2). Zuschauer 150.