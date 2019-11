vor 18 Min.

Maihingen zu Hause eine Macht

FCM geht mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Batzenhofen in die Winterpause

Zum Vorrundenabschluss gelang den Maihinger Fußballerinnen ein 1:0-Heimsieg, womit sie zu Hause ungeschlagen blieben und auf dem dritten Tabellenplatz überwintern. In den ersten 45 Minuten waren sie das spielbestimmende Team und versäumten es, einen klaren Vorsprung herauszuspielen. Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker, hatten Mitte der zweiten Halbzeit einige klare Möglichkeiten und hätten nicht unverdient einen Punkt mitnehmen können.

Vom Anpfiff weg belagerten die FC-Damen die Gästehälfte und schon nach zwei Minuten bediente Lena Wiedemann nach einem Eckball Lisa Koukol, die an der Torhüterin scheiterte, und Andrea Koukol wurde von der Abwehr einschussbereit geblockt. Eva Enslin zielte nach Eckball genau auf die Torhüterin und Emily Uhl wurde nach Alleingang von der Torhüterin ausgebremst. In der 15. Minute setzte Hannah Neher einen Freistoß von der Strafraumkante knapp über die Latte und bediente wenig später Lisa Koukol, die zum 1:0 an der Torhütern vorbei spitzelte. Eine zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung.

Gastgeberinnen versäumen es, die Führung auszubauen

Batzenhofen war mit einem Freistoß und nach gutem Zuspiel aktiv, aber Anne Lasser stand jeweils richtig. In der Schlussphase der ersten Halbzeit verpassten die Rieserinnen, eine klare Führung herauszuschießen. Ob nach Freistößen oder Eckbällen – die Versuche waren zu unplatziert oder die Angreiferinnen scheiterten wiederholt an der guten Gästekeeperin.

Nach dem Wechsel suchten die FC-lerinnen weiter den Vorsprung auszubauen und hatten in der 47. Minute durch Andrea Koukol, die knapp drüber zielte, und Jana Ernst, die von der Abwehr geblockt wurde, besten Chancen. Danach wurden die Gäste dominant und erkämpften sich im Mittelfeld gegen eine nicht mehr so konsequent spielende Heimmannschaft viele Bälle. In der 59. Minute musste Sarah Klaus für ihre ausgespielte Torhüterin auf der Torlinie retten. Ein Pfostenschuss und zwei tolle Aktionen von Anne Lasser verhinderten in dieser Phase den Ausgleich. Dazu konnte Pauline Herrle die schnelle Gästestürmerin noch abblocken. In der Schlussviertelstunde wieder bessere Chancen für das Heimteam. Eva Enslin und Lisa Leberle verpassten einen Freistoß knapp und nach gutem Zuspiel von Hannah Neher scheiterte Lisa Leberle an der Keeperin. Einen Distanzschuss setzten die Gäste knapp am Kreuzeck vorbei und Lisa Koukol setzte kurz vor dem Abpfiff einen Kopfball übers Tor. Da beide Teams ihre Möglichkeiten liegen ließen, blieb die Partie bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Wolfgang Beck spannend. (ke)

FC Maihingen Anne Lasser, Sarah Klaus, Pauline Herrle, Lena Wiedemann, Jana Ernst, Lena Stimpfle, Eva Enslin, Hannah Neher, Andrea Koukol, Lisa Koukol, Emily Uhl, Lisa Leberle, Carolin Stimpfle, Sabine Aust, Bettina Kirst

Themen folgen