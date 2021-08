Minigolf

vor 38 Min.

Nördlinger Champion mit Rekordergebnis

Plus Bei der 8. Nördlinger Stadtmeisterschaft setzt sich einer der Favoriten durch. 62 Schläge in zwei Runden sind das bislang beste Resultat des Turniers.

Von Robert Milde

„They never come back“ hieß im vergangenen Jahrhundert ein ungeschriebenes Gesetz des Schwergewichtsboxens, das nichts anderes besagte, als dass ein entthronter Champion nie mehr Weltmeister werden würde. Von Legenden wie Floyd Patterson, Muhammad Ali, Mike Tyson oder den Brüdern Vitali und Wladimir Klitschko wurde die Regel mittlerweile vielfach widerlegt. Das nicht ganz so bekannte Gesetz der Nördlinger Minigolf-Stadtmeisterschaft lautet, dass es noch keinem amtierenden Stadtmeister gelungen ist, seinen Titel zu verteidigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

