Mitte September wieder Punktspiele

U18/U19 des TSV Nördlingen hat mit der Vorbereitung begonnen

Die U18/U19-Junioren des TSV Nördlingen hatten am vergangenen Montag ihren gemeinsamen Trainingsauftakt im Rieser Sportpark. Die drei Trainer Andreas Schröter, Rasim Imeri und Tobias Rusch konnten insgesamt 31 Spieler der Jahrgänge 2002 und 2003 begrüßen. Grundlagenausdauer, Leistungstest und Leistungsdiagnostik stehen zunächst auf dem Trainingsplan, aber auch ein erstes Testspiel am Freitag bei Normannia Gmünd steht bereits an. Hier sollen Spieler beider Jahrgänge zum Einsatz kommen.

Das erste Vorbereitungsspiel auf heimischem Gelände ist am Sonntag, 9. August (11 Uhr), geplant. Dann empfängt die U18 den FC Stätzling. Ein Trainingswochenende findet vom 14. bis 16. August statt. Eingebunden sind zwei Spiele: Die U18 spielt am Samstag um 17 Uhr gegen den FV Unterkochen und die U19 am Sonntag um elf Uhr gegen den TSV Schwaben Augsburg. Doppelt im Einsatz sind die Rieser auch am Wochenende 22./23. August: Am Samstag (16 Uhr) empfängt die U18 den TSV Neu-Ulm und am Sonntag (15 Uhr) hat es die U19 mit dem FC Memmingen zu tun.

Am letzten August-Wochenende spielt die U18 gegen die JFG Jura Nordschwaben (Freitag, 28. August) und gegen die SGM Sechta (Samstag, 29. August), die U19 hat am Samstag um elf Uhr die SpVgg Kaufbeuren zu Gast. An einem Mittwochabend (2. September) spielt die U18 gegen den TuS Feuchtwangen und das letzte Testspiel der U18 steigt am Samstag, 5. September, gegen den TSV Obersontheim. Die U19 hat im letzten Vorbereitungsspiel am Sonntag, 6. September, die SpVgg Ansbach zum Gegner.

Saisonauftakt für die U19 in der Landesliga und die U18 in der Bezirksoberliga ist dann am Wochenende 11./13. September. Die U18 bestreitet ihre Heimspiele am Freitagabend um 19 Uhr, die U19 wird ihre Heimspiele jeweils am Sonntag um 12.30 Uhr austragen. (jais)

