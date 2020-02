13.02.2020

Nächstes Ziel ist die bayerische Meisterschaft

Quartett des TSV Nördlingen qualifiziert sich für die Titelkämpfe auf Landesebene. Geschenkt bekommen die Kämpferinnen und Kämpfer beim Nordbayern-Turnier allerdings nichts

Von Ronny Birzele

Erfolgreich waren die vier Nördlinger Ju-Jutsuka Tim Wiedemann, Antonia Leitner, Nils Dischinger und Ann-Kathrin Pilz bei der nordbayerischen Meisterschaft in Bad Staffelstein.

Die beiden TSV-Kämpfer Tim Wiedemann (U21 bis 69 kg) und Nils Dischinger (Senioren bis 69 kg) bildeten zusammen mit Leon Kron vom LKS Gerolzhofen eine Dreiergruppe. Die beiden TSV-Fighter waren gut in Form, dennoch reichte es nicht, um den von Bundestrainer Jörn Meiners gecoachten Kron zu bezwingen. Im vereinsinternen Duell erreichte Nils Dischinger gegen den Wettkampfneuling Tim Wiedemann mit 16:12 Punkten den zweiten Platz.

Antonia Leitner (U18 bis 57 kg) ärgerte sich besonders an diesem Nachmittag. Krankheitsbedingt gab es in ihrer Gewichtsklasse nur eine Gegnerin und zwar ausgerechnet die amtierende deutsche Meisterin und Dritte der German Open Lea Haupt (LKS Gerolzhofen). Gekämpft wurde somit im Modus „best of three“. Leitner konnte sich in ihrem ersten Fight gegen die Bundeskaderathletin beeindruckend mit 17:12 durchsetzen und lag damit 1:0 vorne. Jedoch wurde daraus keine Serie und die wettkampferfahrene Lea Haupt setzte sich in den nächsten beiden Fights mit 16:6 und einem hart umkämpften 9:8 gegen Antonia Leitner durch. Damit erreichte die TSV-Kämpferin den zweiten Platz.

Ausgesprochen gut kam Ann-Kathrin Pilz (Wettkampfklasse U21 bis 70 kg) in das Turnier. Sie kämpfte gegen eine Vorjahreskontrahentin, Hausherrin Carolina Peter (TSV Staffelstein) im Modus „best of three“. Mit einem hart erkämpften 8:7 ging die TSV-Athletin mit 1:0 in Führung. Doch die Staffelsteinerin konterte im zweiten Kampf mit einem Full Ippon und glich aus. Ann-Katrin Pilz stellte im letzten Fight schnell klar, dass sie die nordbayerische Meisterschaft gewinnen wollte und erreichte ihr Ziel mit einem 14:0 (Full Ippon).

Trainer Christian Bold und die mitgereisten Angehörigen waren mit den Ergebnissen zufrieden. Alle Athletinnen und Athleten konnten sich für die bayerische Meisterschaft qualifizieren.

