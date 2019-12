vor 18 Min.

Nördlingen siegt im Derby

So verliefen die Spiele des ESV Nördlingen und des SKV Goldburghausen

– In der Startpaarung konnte Melanie Steinle als beste Nördlingerin gewinnen. Munja Fischer musste sich dagegen ihrer Kontrahentin geschlagen geben. Im Mittelteil sicherte Karina Herzig-Pawlak mit guten 537 Holz den zweiten Mannschaftspunkt. Auf der Nebenbahn unterlag Regina Steinle ihrer Gegnerin. Mit 89 Holz Rückstand betrat die Schlusspaarung die Bahnen. Sowohl Silvia Grötsch als auch Katrin Gulde mussten ihre Punkte abgeben.

So spielten sie: Stadler – Fischer 531:467 (4:0), Zollner – Steinle M. 516:538 (0,5:3,5), Keil – Herzig-Pawlak 533:537 (1:3), Janker – Steinle R. 532:481 (3:1), Kaun – Grötsch 552:474 (4:0), Schug – Gulde 516:517 (3:1).

– In der ersten Paarung konnte Urban Singheiser mit 516 Holz die Nördlinger in Führung bringen. Goldburghausens Jakob Förstner startete zwar mit einem 2:2, musste den Punkt jedoch aufgrund des um 24 Holz schlechteren Ergebnisses abgeben. Anschließend gewann Lucas Jakob trotz geringerer Holzzahl seinen Punkt gegen Selina Förstner. Damit lagen die Gäste zur Halbzeit schon mit 0:2 in Front. Im dritten Durchgang sicherte Dieter Wiedemann mit 550 Holz einen weiteren Mannschaftspunkt für die ESV-Kegler. Aus Goldburghausens Sicht reichten dabei sehr gute 533 Holz von Lena Götz nicht. Damit war rechnerisch für die Heimmannschaft nur noch ein Unentschieden möglich. Gotthard Volk musste dazu sein Spiel mit deutlichem Vorsprung gewinnen, was ihm nicht gelang. Er unterlag mit 1:3, sodass Goldburghausen mit 0:6 verlor.

So spielten sie: Förstner Ja. – Singheiser 2:2 (492:516), Förstner S. – Jakob 1:3 (477:470), Götz L. – Wiedemann 2:2 (533:550), Volk – Singheiser 1:3 (482:513).

– Bereits in der Startpaarung stellten die Nördlinger die Weichen auf Sieg. Herbert Weber und Peter Hauk ließen ihren Gegnern keine Chance und brachten die ESVler mit 221 Kegel in Führung. In der Schlusspaarung konnte sich Albert Gehring gegen seinen Kontrahenten durchsetzen, während Richard Lauermann auf der Nebenbahn unglücklich seinen Punkt abgeben musste.

So spielten sie: Gruber – Weber H. 378:525 (0:4), Weng – Hauk 440:514 (0:4), Ohr – Lauermann 483:523 (2,5:1,5), Schwab Ma. – Gehring 493:505 (1:3).

– In der Startpaarung setzte Andreas Eberhardt mit herausragenden 601 Kegeln ein Ausrufezeichen und nahm seinem Kontrahenten 168 Holz ab. Auf der Nebenbahn unterlag Christian Flügel seinem Gegner. Wolfgang Nigel konnte in der Schlusspaarung in einem spannenden Duell seinen Mannschaftspunkt gewinnen. Nebenan sicherte Markus Pawlak noch den dritten Mannschaftspunkt für die Nördlinger.

So spielten sie: Stricker – Eberhardt 433:601 (0:4), Weber Ru./Steib – Flügel 483:457 (3:1), Otter – Pawlak 497:525 (2:2), Oblinger –Nigel W. 468:473 (1:3).

. – Ein starkes Spiel zu Beginn und ein starkes Spiel am Schluss waren am Ende ausschlaggebend für den Sieg der Goldburghausener. Christian Rahm startete mit einer starken Leistung. Mit einem 4:0 und sehr guten 546 Holz holte er den ersten Punkt für die Heimmannschaft. Danach musste sich Markus Ostertag mit 1,5:2,5 und 520:527 Holz knapp geschlagen geben. Damit stand es zur Halbzeit 1:1 mit 61 Holz Vorsprung für die Heimmannschaft. Nach der Halbzeit erreichte Thorsten Steinmeyer zwar nach Sätzen ein 2:2, die Holzzahl reichte jedoch nicht zum Punktgewinn. Damit ging Jürgen Förstner mit 1:2 Mannschaftspunkten und 39 Holz Vorsprung auf die Bahnen. Am Ende siegte er mit 4:0 und hervorragenden 559 Holz. Mit 11,5:4,5 Satzpunkten war der Sieg am Ende verdient. Die Mannschaft belegt in der Kreisliga West mit 12:6 Punkten den vierten Platz. (foe/mst)

So spielten sie: Rahm Ch. – Lieble 4:0 (546:478), Ostertag – Merk 1,5:2,5 (520:527), Steinmeyer Th. – Merk 2:2 (500:522), Förstner J. – Seruset 4:0 (559:520).

