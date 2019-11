15.11.2019

Rieser Geräteartisten feiern die Vizemeisterschaft

Die Neuverpflichtung des jungen Russen Nikolai Kishkilev war für die KTV Ries ein wichtiger Mosaikstein der jetzt errungenen Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Süd. Zum Saisonabschluss gelingt ein sicherer Heimsieg.

Von Robert Milde

Jeder von uns kennt das: Man trifft Entscheidungen im Leben, von denen man vorab nicht weiß, ob sie richtig sind. Man versucht’s halt mal. Für die Kunstturnvereinigung (KTV) Ries war vor der Zweitliga-Saison 2019 die Verpflichtung des jungen Russen Nikolai Kishkilev (20) so ein Fall. Kishkilevs schon seit 2014 für die KTV turnender Landsmann Ilya Kibartas hatte sich im Frühjahr schwer verletzt und fiel für die gesamte Runde aus. Ersatz musste her und die Wahl fiel auf den jungen Russen, bis vor kurzem Junioren-Nationalturner seines Landes.

Mit dem finalen 55:32-Heimsieg gegen die gewiss nicht schlechte TG Hanauerland feierten die Rieser Geräteartisten ihren größten Mannschaftserfolg der vergangenen zehn Jahre, nämlich die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Süd. „Zu Beginn der Saison haben wir noch viele Leichtsinnsfehler gemacht, aber die haben wir von Wettkampf zu Wettkampf abstellen können“, lobte Cheftrainer Jürgen Wundel seine Truppe, die in den sieben Durchgängen der Saison sechsmal gewann und nur dem ungeschlagenen Meister TV Schiltach am zweiten Wettkampftag mit 24:37 unterlag. Angesichts der stetigen Steigerung der Rieser im Rundenverlauf scheint die Prognose nicht allzu gewagt, dass das Duell der beiden Top-Teams dieses Jahres gegen Ende der Saison spannender ausgefallen wäre.

Zweiter Saisoneinsatz für Jonathan Trinks

Rund 600 Zuschauer verfolgten in der Hermann-Keßler-Halle das Saisonfinale, das nur an den ersten beiden Geräten ausgeglichen war. Hier machten die Gastgeber auch die meisten ihrer wenigen Fehler. Am Boden (7:5 für die KTV) verließen die beiden KTV-Starter Clemens König und Nikolai Kishkilev die markierte Fläche und kassierten Abzüge, sodass Jonathan Trinks bei seinem zweiten Saisoneinsatz mit vier Score Punkten die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Eine Schau war dabei der erste Auftritt des spanischen Weltmeisterschafts-Teilnehmer der Gäste, Joel Plata Rodriguez, der auf der ersten Bahn einen Doppelsalto mit Doppelschraube auf die Bodenfläche zauberte. Am Pauschenpferd gerieten die Rieser trotz vier durchgeturnter Übungen kurzzeitig sogar mit 7:12 in Rückstand, ehe Lukas Leonhardt (4 Score Punkte) und Nikolai Kishkilev trotz kleiner Schwäche beim Abgang über den Handstand (ebenfalls 4) das Gerät gerade noch mit 8:7 umbogen.

Beim Zwischenstand von 15:12 nach zwei Geräten zog die KTV die Zügel an. An den Ringen punkteten der mit weitem Abstand dienstälteste KTV-ler Roland Hagner, der erneut sehr stabil turnende Maximilian Henning sowie Kishkilev jeweils vierfach, nur Maurice Praetorius musste sich dem Spanier Rodriguez beugen (Geräteergebnis 12:3). Und am Sprung konterten Praetorius (3 Score Punkte) und Kishkilev (4 für seinen Kasamatsu mit zweieinhalb Schrauben) den spektakulären Rondat-Sprung (Radwende vor dem Absprung) des spanischen WM-Starters. 34:20 stand es nach vier Geräten.

Vier klare Duelle gab es am Barren, dreimal entschieden sie die Rieser für sich. Nikolai Kishkilev freute sich an seinem Sahnegerät mit zahlreichen Höchstschwierigkeiten über die Tageshöchstnote von 14,70 Zählern und punktete genau wie Gustav Kern und Maxi Henning vierfach, nur Maurice Praetorius war gegen Rodriguez trotz guter Übung chancenlos. Altersdurchschnitt der vier KTV-Starter an diesem Gerät übrigens: 18,75 Jahre! Angesichts einer klaren 46:24-Führung der Hausherren war damit am Königsgerät Reck der Druck weg und trotzdem reizten noch einmal alle Aktiven ihre Möglichkeiten aus. Atemberaubend war die Flugshow des Spaniers Rodriguez, der vier Flugteile und spektakuläre Griffwechsel zu einer Weltklasse-D-Note (die die Schwierigkeit der Übung kennzeichnet) von 6,2 aneinanderreihte. Nikolai Kishkilev sorgte mit seiner fehlerfreien, aber nicht ganz so spektakulären Kür für den gelungenen Schlusspunkt eines schönen Kunstturnabends.

Bei der Siegerehrung feierten die Fans ihr Team für die beachtliche Vizemeisterschaft, die übrigens außer dem Ruhm für die Vereinshistorie keine weiteren Konsequenzen hat: Nur der Tabellenerste Schiltach geht in den Aufstiegswettkampf in drei Wochen in Oberhausen. Die besten Scorer des Samstags waren Joel Plata Rodriguez und Nikolai Kishkilev mit jeweils 24 Punkten. Über die gesamte Saison gesehen war Kishkilev mit insgesamt 124 Score Punkten die klare Nummer eins der gesamten 2. Bundesliga. Eben jener Kishkilev, für den sich die KTV Ries vor der Saison entschieden hatte.

Es war, wie man jetzt weiß, eine gute Entscheidung.

