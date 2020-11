vor 23 Min.

SG Riesbürg mit starker Bilanz

In der Tabelle schon sieben Punkte Vorsprung und das beste Torverhältnis

Die SG Riesbürg führt mit sieben Punkten Vorsprung vor dem SV DJK Nordhausen-Zipplingen die Tabelle der Kreisliga B, Staffel IV, an. Mit 35:9 haben die Gülle-Schützlinge das beste Torverhältnis. Ebenfalls 35 Tore (bei einem Spiel weniger) hat Nordhausen-Zipplingen erzielt. Mit erst acht Gegentoren hat der SV Elchingen die beste Abwehr. In der Fairnesstabelle liegt die SG Riesbürg mit 24 gelben und einer gelb-roten Karte an drittletzter Stelle. Deutliches Schlusslicht in Sachen Fairness ist der FC Schloßberg mit 24 gelben, sechs gelb-roten und vier roten Karten.

SG-Duo hat zusammen 13 Tore beigesteuert

Mit je elf Toren führen Jonas Holzinger (Nordhausen-Zipplingen) und Nicholas Reiter (Kösinger SC) die Torschützenliste an. Der Ex-SC Athletik-Spieler Massimiliano Porcari (jetzt FC Schloßberg) hat achtmal ins Schwarze getroffen. Erfolgreichste Torschützen bei der SG Riesbürg sind Kenan Dag (sieben Tore) und Jan Enßlin (sechs).

In der württembergischen Kreisliga A, Staffel II, sind in der Torschützenliste auch Spieler vertreten, die vormals beim TSV Nördlingen spielten: Bruno Wohlfrom (SV Pfahlheim) ist mit zehn Treffern gelistet, Florian Wille (VfB Tannhausen) hat acht Treffer und Robert Brunner (TV Bopfingen) traf bisher fünfmal. (jais)

