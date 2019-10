vor 35 Min.

Saisonstart eine Spielklasse höher

Beide TSV-Mannschaften sind aufgestiegen

Zwei Jahre nach dem Abstieg kehrt die erste Mannschaft des TSV Nördlingen wieder in die Bezirksoberliga zurück. Während man bei den Herren mit unveränderter Aufstellung (Julian Rotermund, Richard Fischer, Markus Strauß und Rüdiger Schwarz) in die neue Saison startet, kehren bei den Damen mit Anette Turzer und Conny Estner zwei bekannte Gesichter zurück. Während Conny Estner aus der zweiten Mannschaft wieder nach oben rückt, wechselt Anette Turzer zurück zu ihrem Heimatverein. In den vergangenen beiden Jahren spielte sie bei der TG Veitshöchheim in der Bayernliga Nord. Ihre persönliche Bilanz dort konnte sich sehen lassen: Von 34 gespielten Einzeln konnte sie in den beiden Jahren 24 für sich entscheiden, und auch in den Doppeln war die Bilanz mit 20 Siegen bei 15 Niederlagen positiv. Nun will sie versuchen, gemeinsam mit ihren Mannschaftskollegen eine erfolgreiche Saison in der Bezirksoberliga Schwaben zu spielen. Allerdings haben sich bereits vor Saisonbeginn mit Julian Rotermund und Markus Strauß zwei Eckpfeiler der Mannschaft verletzt. Diese Ausfälle müssen mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft so gut wie möglich kompensiert werden, um das Saisonziel Klassenerhalt erreichen zu können.

Auch die zweite Mannschaft stieg überraschend auf und startet nun in der Bezirksliga Nord. Bei den Herren geht man mit Ulrich Rommel, Heiko Wiedemann, Harald Strauß, Stefan Müller-Huss, Peter Gutmann und Adalbert Cofalla unverändert an den Start, während bei den Damen zur bisherigen Stammspielerin Anna-Lena Strauß noch Christina Schneider und Sophia Holler aus der Ersten zum Team stoßen. Auch für die Zweite gilt als Saisonziel der Klassenerhalt. (ulr)

