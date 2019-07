vor 4 Min.

Schwitzen für den guten Zweck

Unterstufe des THG organisiert Spendenlauf für Schulprojekte in Afrika

Am vorletzten Schultag versammelten sich die fünften bis siebten Klassen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen im Rieser Sportpark, um die bereits seit mehreren Jahren geförderten Afrika-Projekte der Schule zu unterstützen. Die Vereine „Vier Steine für Afrika“, „Jambozuri“ sowie „Aidswaisen-Projekt in Kenia“ finanzieren mit ihren Spendengeldern den Bau von Schulen sowie den Kauf von Lehrmaterialien. Sie verfolgen nachhaltige Bildungsziele, die auch das THG als Unesco-Projektschule neben den Leitzielen interkulturelles und globales Lernen in den Fokus stellt.

Im Verwandten- und Bekannten-kreis Spender gesucht

Organisiert wurde der Spendenlauf vom Projekt-Seminar „Unesco“ unter der Leitung von Heike Hauck. Die zwölf Schüler der Q11 baten die Teilnehmer im Vorfeld, im Verwandten- und Bekanntenkreis Spender zu suchen, die sich bereit erklärten, je gelaufene Runde einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen.

Am Tag des Spendenlaufs war es das Ziel, in 30 Minuten möglichst viele Runden zu laufen, um einen möglichst hohen Spendenbetrag zu erhalten. Betreut wurden die Klassen dabei von Schülern des Pluskurses „Unesco“ der achten Jahrgangsstufe. Unter lautstarken Zurufen von Mitschülern und Lehrern liefen die rund 300 Schüler dann bei bereits am frühen Morgen sehr warmen Temperaturen die einen Kilometer langen Runden um den See.

Auszeichnungen für besonders viele Kilometer und Runden

Im Anschluss an den Lauf wurden noch die Schülerinnen und Schüler geehrt, die besonders viele Kilometer gelaufen waren, und am letzten Schultag gab es für die Klassen, die die meisten gelaufenen Runden pro Kopf in ihrer Jahrgangsstufe erreicht hatten, eine kleine Überraschung. (pm)

