Junge Fußballer des TSV Nördlingen nehmen an Benefizaktion teil

Am vergangenen Samstag beteiligten sich 27 Kinder aus dem F- und E-Jugendbereich des TSV 1861 Nördlingen an der Spendenaktion der Mertinger Firma Zott „Kinder laufen für Kinder“. Dies ist eine Initiative, die es bereits seit 19 Jahren gibt. Bis heute sind circa 835.000 Teilnehmer über rund 3.000 Sponsoren fast 3,8 Millionen Kilometer gelaufen und haben eine Gesamtspendensumme in Höhe von 7,6 Millionen Euro zugunsten der guten Sache erzielt.

Einer der Sponsoren ist die Firma Zott. Jeder gelaufene Kilometer wird von dem Spendenpaten in Euro umgewandelt und der Initiative für einen guten Zweck gespendet. So konnten Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren im Rieser Sportpark unter den aktuell gültigen Corona-Hygienemaßnahmen ihre Kilometer sammeln. Die Kinder wurden zunächst in Kleingruppen aufgeteilt und bekamen im Vorfeld ihre Startzeiten mitgeteilt. Innerhalb von 60 Minuten konnten die Kinder im ersten Teil – nach einer Erwärmungsphase – in einem Dribbelparcours mit Torabschluss ihr Können zeigen. Anschließend ging es auf die Tartanbahn. Dort warteten sechs aufgebaute Übungsstationen, die neben dem Laufen für eine Menge Spaß sorgten. Vor Beginn der Übungen durften sich die Kinder ihre Trainer aussuchen und mit ihnen zusammen den Laufparcours absolvieren. Alle teilnehmenden Kinder wurden nach der erbrachten Leistung mit Getränken und Snacks der Firma Zott belohnt.

Am Ende freute man sich über das bemerkenswerte Ergebnis: Mit 297 Kilometern leisteten die Kinder einen enormen Beitrag für den guten Zweck und können nicht nur auf ihre Leistung, sondern auch auf ihre gute Tat stolz sein. (mk/jais)