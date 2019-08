vor 25 Min.

Teilnehmerrekord beim Ipf-Cup

Drei Tage lang hohes spielerisches Niveau beim Turnier des TC Bopfingen

Auf der Tennisanlage des TC Bopfingen fand bei idealem Tenniswetter, durchzogen von nur vereinzelten Schauern, der 7. Ipf-Cup für Damen und Herren statt. Auch in diesem Jahr wurde das Turnier wieder in verschiedenen Leistungsklassen ausgetragen: Herren A und B, Herren 50 A und B und Damen A und B. Die Beteiligung war so groß wie noch nie. Der TA TV Oberdorf stellte seine Plätze für das Wochenende zur Verfügung, sonst hätte man die enorm hohe Teilnehmerzahl kaum bewältigen können.

Viele Teilnehmer kamen aus den umliegenden Vereinen, aber es gab auch jede Menge Teilnehmer von weiter entfernten Vereinen in Württemberg und Bayern. Am Freitag- und Samstagabend wurden die letzten Matches noch sehr lange bei Flutlicht ausgetragen - ein Highlight für die vielen Zuschauer.

Die Damen A wurden in Gruppen eingeteilt, bevor es zum Halbfinale und Finale kam. Simone Knaub und Luisa Stölzle, beide vom Tennisclub Bopfingen, bestritten das Endspiel. Glückliche Siegerin war Luisa Stölzle. Bei den Damen B gab es ein 32-er Feld. Die an Platz zwei gesetzte Linda Storz aus Crailsheim spielte sich souverän bis ins Endspiel durch und gewann dann im Match-Tiebreak gegen Anna Rothenbach, die für die Aalener Sportallianz antrat. Die Nebenrunde der Damen B gewann Laura Steuer vom TV Pfahlheim.

Bei den Herren A gab es ebenfalls ein 32-er Feld. Der an vier gesetzte Claudius Eiberger, der für den Tennisclub Bopfingen spielt, gewann alle Spiele souverän und überlegen; im Finale unterlag ihm Daniel Strobel. Gemeinsam den dritten Platz belegten Adrian Eiberger und Vincent Herrmann. Die Nebenrunde der Herren A entschied Lorenz Schilder vor Marc Häussler ganz klar für sich. Platz drei belegte Matthias Kleebauer vom Tennisclub Bopfingen.

Auch die Herren B spielten in einem 32-er Feld. Hier gab der an eins gesetzte Patrick Bienick vom TA Heidenheimer SB keinen Satz ab und gewann vor Dominik Bengelmann. Platz drei belegten Mario Bortolazzi (TC Bopfingen) und Benjamin Uhl (TA TV Oberdorf).

Die Nebenrunde der Herren B gewann wieder ein Bopfinger. Jochen Abele musste in zwei Spielen hart kämpfen – am Schluss war er der glückliche Nebenrunden-Gewinner der Herren B vor Maximilian Julius aus Ellwangen.

Bei den Herren 50 A holte sich in diesem Jahr Franz Möndel vom TA TV Oberdorf den Titel zurück. Das Finale bestritt er gegen Uwe Zetzmann. Die beiden dritten Plätze gingen an Roman Stölzle und Peter Ott. Sieger der Herren 50 B war Josef Vetter vor Jörg Tobuschat.

Bei der Siegerehrung gab es zufriedene Gesichter nicht nur bei den Siegern und den Topplatzierten, sondern bei allen Teilnehmern, die drei Tage lang die gelbe Filzkugel jagten. Viel Lob bekam der Veranstalter Tennisclub Bopfingen für die gelungene Organisation.

Das Leistungsklassenturnier kam sowohl bei den Spielern als auch bei den Zuschauern sehr gut an. (per)

