Matchball für die Nördlinger Herren

TCN-Erste kann am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen

Ein sehr enges Match lieferten sich die Herren 1 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen mit ihren Gastgebern vom TC Schrobenhausen. Am Ende sprang ein 5:4-Erfolg für Nördlingen heraus.

Durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Tobias Haug musste ein Einzel kampflos abgegeben werden. Und sowohl Marcelo Rojas als auch Martin Wiedenmann verloren jeweils im Matchtiebreak ganz knapp mit 8:10 bzw. 10:12. So blieb es Tobias Kleibl an der Spitzenposition und seinen Mannschaftskameraden Hermann Wunderer und Lukas Fischer mit Zwei-Satz-Erfolgen vorbehalten, den 3:3-Zwischenstand herzustellen. Glücklicherweise konnte für das anschließende Doppel Trainer Georgi Kranchev für den verletzten Haug nachreisen, der zusammen mit Martin Wiedenmann den Gegnern nicht einen Punkt überließ und auch Rojas/Wunderer siegten klar. Damit haben die Herren 1 immer noch eine verlustpunktfreie „weiße Weste“ und können am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen.

Auch die dritten Herren spielten erfolgreich und gewannen gegen den TC Frauenstetten klar mit 7:2. Der an Position eins aufschlagende Andrej Gireth zeigte ein sicheres und druckvolles Spiel und ließ dem Gegner wenig Chancen, der dann im zweiten Satz beim Spielstand von 0:3 verletzungsbedingt aufgab. Jugendspieler Moritz Geipel fügte sich gut in die Herrenmannschaft ein und gewann klar mit 6:3/6:1. Nachdem sowohl Andreas Götz als auch Luka Scekic jeweils 6:0/6:0 punkteten, stand es nach den Einzeln 4:2 für die Gastgeber. Dieser Vorsprung wurde anschließend durch drei Doppelsiege sogar noch auf 7:2 ausgebaut.

Als einfach zu stark erwies sich das Team vom TC Augsburg Siebentisch, das auf der Marienhöhe gegen die Damen 1 antrat. Dem Doppel Anja Fürsattel/Katja Wittner gelang der Ehrenpunkt zum 1:8- Endergebnis.

Anders sah es bei den Damen 3 des TCN aus. Sie festigten mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des TSV Harburg den zweiten Tabellenplatz. In den Einzeln siegten Mareike Volk gegen Silvia Bayer, Hanna Christian gegen Carola Lechner und Julia Lichtenstern-Gaube gegen Anna-Lena Falch. Beide Doppel gingen ebenso an die Nördlingerinnen, bei denen Julia Ziegelmeier und Katja Miller zusätzlich zum Einsatz kamen.