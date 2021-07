Zwei TCN-Teams sind Meister

Nördlinger Herren 1 und Senioren 70 schaffen den Aufstieg

Die Herren 1 des Tennisclubs TC Rot-Weiß Nördlingen wurden durch einen knappen 5:4- Auswärtserfolg bei der TeG Lech-Schmuttertal verlustpunktfrei Meister in der Bezirksklasse 2 und stehen damit als Aufsteiger fest.

Nachdem sowohl Tobias Kleibl als auch Claudius Hingst ihre Einzel in jeweils zwei Sätzen auf den Positionen eins und zwei abgaben, legten die Nördlinger richtig los, holten mit Marcelo Rojas, Tobias Haug, Hermann Wunderer und Lukas Fischer vier Einzelpunkte in Folge und lagen damit 4:2 in Führung. Zum letztendlichen 5:4-Erfolg reichte ein Doppel-Sieg von Kleibl/Rojas. Auch die Herren 2 beendeten die Saison erfolgreich und wurden damit Vizemeister in der Kreisklasse 1. In der Besetzung Elias Jung, Ricardo Lehmann senior, Stefan Hartwich, Leon Lechner, Pierre Engelhardt, Ricardo Lehmann junior und Armin Dobel (im Doppel) gelang ihnen ein ungefährdeter 9:0-Heimspiel-Erfolg gegen den FC Gundelfingen 2.

Mit einem 5:1-Sieg in Memmingen beendeten die Nördlinger Senioren AK 70 als Meister der Landesliga Süd eine äußerst erfolgreiche Turnierrunde 2021. Nach der Vizemeisterschaft 2019 und der wegen Covid-19 ausgefallenen Saison 2020 konnte heuer endlich die Meisterschaft gefeiert werden.

Helmut Meyr, der wieder einmal eine Saison ohne Niederlage absolvierte (6:1, 6:1), Hermann Offinger (3:2, Aufgabe des Gegners) und Helmut Stiller (2:6, 6:2, 10:7) landeten Einzelerfolge, Helmut Engelhardt unterlag knapp (3:6, 6:4, 9:11). In den Doppeln sicherten das schnelle 6:0, 6:2 von Meyr/Offinger und das folgende 6:4, 6:2 von Stiller/Engelhardt ein hochverdientes 5:1-Endergebnis und damit den Aufstieg in die Bayernliga. (hra/he)