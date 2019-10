vor 6 Min.

Vier punktgleiche Teams

Starkes Heimspiel der TSV-U15

Bei perfekten äußeren Bedingungen konnte die Leister/Schmid Truppe auch im dritten Heimspiel gegen eine starke Gastmannschaft vom TSV Kottern dreifach punkten. 4:2 siegten die Rieser, die damit zu einem Quartett von vier punktgleichen Mannschaften an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga gehören.

Die körperlich starken Gäste aus dem Allgäu begannen furios mit sehr viel Druck auf die Gastgeber, was sich auch durch die frühe Führung nach sechs Spielminuten auszahlte. Das Heimteam ließ sich aber nicht beirren und kam zum Ausgleich, als Jannik Prpic nach innen passte, wo Joshua Hofecker einschob (25.). Nur vier Minuten später das 2:1 für den TSV, wieder nach Querpass zur Mitte, wo diesmal Hannes Dauser zur Stelle war.

Nach Seitenwechsel ließ sich das Heimteam durch einen langen Einwurf übertölpeln, der zum Ausgleich führte. In der 53. Minute aber die neuerliche Führung für die U15 des TSV. Der eingewechselte Max Tänzer spielte nach Tempodribbling in die Gasse auf Jan Reicherzer, der überlegt aus 14 Metern abschloss. Wieder nur drei Minuten später der nächste Hochkaräter, aber Niklas Rothgangs Versuch am Torwart vorbei wurde auf der Torlinie geklärt. Im Gegenzug konnte TSV-Torhüter Reiber einen Flachschuss entschärfen. Nach 65 Minuten konnten die Gastgeber durch einen perfekten Konter auf 4:2 erhöhen. Nach einem abgewehrten Ball konnte Jan Reicherzer den Ball geschickt behaupten, schickte Joshua Hofecker auf die Reise, der über das halbe Feld bis zur Grundlinie lief. Querpass auf den mitgelaufenen Sebastian Thum, der zur Entscheidung abschloss. In der Schlussphase musste der TSV-Keeper noch zweimal in höchster Not eingreifen. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie gefightet und sich perfekt an das taktische Konzept gehalten hat.“ (lei/jais)

Themen folgen