Marktoffingens schwarzer Samstag in München

Plus Marktoffinger Frauen verlieren Partie nach 2:0-Führung. Schwere Knieverletzung von Zuspielerin Theresa Wizinger bringt das Team aus der Spur.

Die Auswärtsfahrt zum TB München II wurde zum schwarzen Samstag für die Damen 1 des FSV Marktoffingen. 2:0 geführt und noch mit 2:3 verloren schmeckt zwar nicht gut, ist aber verdaubar. Dass der Zusammenbruch mit einer schweren Knieverletzung von Zuspielerin Theresa Wizinger eingeläutet wurde, war der erste Genickschlag. Die gleichzeitige Nachricht von der Einführung der 3Gplus- Vorschrift bringt die FSV-Erste in den nächsten Wochen aber in eine existenzielle Notlage, weil drei Spielerinnen dann nicht mehr antreten können.