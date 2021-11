Spiel, Satz und Sieg: FSV Marktoffingen überzeugt mit Angriffsdruck

Plus Marktoffingen I löst die Aufgabe gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Dachau mit Bravour. Trainer-Lob für Spielerin Maria Altenburger.

Die Damen 1 des FSV Marktoffingen sind wieder auf Kurs. Sie gewannen das Bayernligaspiel gegen die nur mit sieben Akteurinnen und ohne Trainer angetretenen Damen des ASV Dachau sicher mit 3:0.