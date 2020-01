vor 32 Min.

Wintersportler ziehen erste Bilanz

Was der RSSC Nördlingen in dieser Saison noch plant

Der Rieser Ski- und Snowboardclub Nördlingen zieht zur Hälfte der Wintersportsaison 2019/20 eine positive Zwischenbilanz. Die ersten beiden Kursblöcke waren sehr gut besucht gewesen und der Club konnte mit drei beziehungsweise vier Reisebussen, die bis auf den letzten Platz belegt waren, in unserem Schulungsskigebiet Berwang bis zu 220 Kindern und Erwachsenen den Spaß am Wintersport vermitteln.

Wieder im Programm sind geführte Schneeschuhwanderungen inklusive Leihausrüstung. Diese schonende Art des Wintersports wolle man kontinuierlich ausbauen. Die ersten Tage des Jahres hätten rund 40 Jugendliche mit ihren Betreuern im Sportcamp des Bayerischen Landessporterverbandes in Inzell verbracht.

Im Skigebiet Winklmoosalm-Steinplatte wurde an der Technik gefeilt. Das Abendprogramm war ebenfalls vom Sport geprägt. In der Turnhalle mit Kletterwand kamen die Teilnehmer nochmals richtig ins Schwitzen.

Doch die Wintersportsaison ist für den RSSC noch nicht vorbei. Weitere Termine stehen an: Jeden Mittwoch findet die Skigymnastik um 19 Uhr in der Turnhalle in Löpsingen statt. Am Samstag, 1. Februar, beginnt die Après-Ski-Party „Schneefieber 4.0“ um 17 Uhr auf dem Nördlinger Marktplatz. Am 10. Februar findet eine Fahrt unter der Woche in das Skigebiet „Garmisch Classic“ statt. Am Samstag, 15. Februar, fährt die Jugend in das Skigebiet Ofterschwang. Diese Fahrt wird für die jüngsten Vereinsmitglieder stark subventioniert, um dem Nachwuchs preisgünstig den Wintersport ermöglichen zu können.

Der Kursblock drei findet schließlich am 29. Februar und 1. März in Berwang statt. Hier übt der Club, wie man möglichst elegant und unfallfrei die Piste herunter kommt. Die Saison 2019/20 geht für den Verein am 21. März mit einer Fahrt in das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis zu Ende. (pm)

für alle Fahrten des Rieser Ski-und Snowboardclub Nördlingen sind bei „City Sport Nördlingen“ in der Löpsinger Straße möglich. (dwi)

