70 Kinder lernen Basketball-Spiel mit den Eigner Angels

Großer Andrang herrscht beim Kids-Camp der Angels-Basketballerinnen. Das kostenlose Jugendangebot der Bundesligamannschaft findet immer mehr Anklang.

Das Nachwuchscamp der Eigner Angels mit allen Spielerinnen der Nördlinger Mannschaft und Headcoach Ajtony Imreh hat sich erneut als voller Erfolg erwiesen. Unterstützt wurden die Angels dabei von Jugendkoordinator Nils Gerstmeier und TSV-Trainerin Tina Löffler. Trotz der erstklassigen Aufsicht fand das Camp erneut kostenlos statt, was den großen Zuspruch erklärt.

Schon vor Beginn des Camps war der Ansturm auf die begrenzten Plätze enorm. Nach 70 Anmeldungen musste schweren Herzens ein Anmeldestop gemacht werden, um die Qualität in der Halle nicht zu gefährden. Über 80 Kinder standen danach auf der Anmeldeliste. Beim Camp im Januar waren noch knapp 50 Kinder dabei.

An verschiedenen Stationen wurde an Geschicklichkeit, Koordination und den Basketballfähigkeiten gearbeitet. Unter Aufsicht der Trainerinnen und Trainern konnten die jungen Talente ihre Fähigkeiten verbessern und ihr Talent unter Beweis stellen. Ein Blick in die Gesichter der Kinder genügte und man wusste – das hat Spaß gemacht!

Eltern können Angels-Kids-Camp von der Tribüne aus beobachten

Für die Eltern war diesmal eine Infostelle der Angels mit Kaffeebar aufgebaut und so konnten diese gut versorgt von der Tribüne aus ihren Kids zuschauen. Als Belohnung für ihre Teilnahme durften die Kinder im Anschluss noch Fotos machen oder sich Autogramme holen. Zusätzlich bekamen sie Freikarten für Heimspiel der Eigner Angels gegen Hannover. (AZ)

