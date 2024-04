Basketball

vor 34 Min.

Eine Saison mit Stolz und Enttäuschung: "Ich hatte Gänsehaut"

Plus Die Nördlinger Basketballer haben eine lange Siegesserie hingelegt. Wie der Trainer auf die Saison des TSV Teams zurückblickt

Von Max Scherer

Die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen können stolz auf eine erfolgreiche Saison in Deutschlands höchster Amateurliga zurückblicken. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wuchs das neu geformte Team zu einer echten Macht in der Regionalliga Süd heran, startete eine Siegesserie und verpasste am Ende nur knapp die große Überraschung. Wie blickt der Trainer auf die Saison zurück?

Mit einigen Veränderungen starteten die TSVler in die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg 2022. An der Seitenlinie übernahm Ex-Angels-Trainer Ajtony Imreh die Leitung, mit Daniele Minguillon wurde ein vielversprechender, junger Guard verpflichtet und der Allrounder Danny Bodine sollte vom amerikanischen College ins Ries wechseln. Eine Verletzung bremste das Talent allerdings aus und so kehrte Erfolgsgarant Scottie Stone kurzfristig zurück an seine alte Wirkungsstätte.

